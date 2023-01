Cote d'Ivoire: Le général Lassina Doumbia à Alassane Ouattara, chef suprême des armées - "Quel que soit le cas de figure, nous ne perdrons jamais notre capacité de réaction"

Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) a réaffirmé, lors de la présentation des vœux de nouvel An au Président Alassane Ouattara, chef suprême des Armées, le jeudi 5 janvier 2023 à Abidjan, l'engagement de ses hommes à assurer la sécurité du territoire national en toute circonstance.

Prenant la parole, en effet, au nom des Forces de défense et de sécurité (Armée, gendarmerie et police nationales, eaux et forêts, les Douanes ivoiriennes et les affaires maritimes et portuaires), le général de corps d'armée Lassina Doumbia a évoqué les défis à relever en 2023 : la surveillance du territoire national face aux menaces terroristes, la sécurisation des élections locales et celle de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. "En 2023, la Côte d'Ivoire procédera

au renouvellement de ses instances locales et régionales. Nous savons l'importance et les enjeux liés à ces joutes électorales et la nécessité de réussir ce rendez-vous de la vie démocratique. Les Forces de Défense et de Sécurité se tiendront, comme à l'accoutumée, aux côtés de l'organisme en charge de l'organisation de ces élections. Elles savent également l'implication qui doit être la leur aux côtés du

Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour le parfait déroulement en terre ivoirienne, de la plus grande compétition sportive africaine (... ) Au nom de toutes les Forces, je voudrais vous réitérer notre détermination et notre engagement à demeurer conforme aux contrats opérationnels respectifs de nos commandements et administrations, c'est-à-dire garantir la défense du territoire, la sécurité des Institutions, des populations et de leurs biens, conformément aux promesses que vous avez faites aux Ivoiriens.

La redéfinition sécuritaire dans le Sahel et l'accroissement de la menace terroriste qui en est la résultante, avec son lot de déplacés et réfugiés, ajoutés aux turbulences géopolitiques sous-régionales pourraient se présenter comme des obstacles dans notre marche vers une Côte d'Ivoire plus sûre, plus paisible.

Nous voulons vous rassurer que, quel que soit le cas de figure, nous ne perdrons jamais notre capacité de réaction et nous nous montrerons dignes, à chaque fois que de besoin, des sacrifices que vous consentez, au nom de la Nation, pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail", a déclaré le général Doumbia. Il a exprimé la gratitude des Forces de défense et de sécurité, qui ont enregistré de nombreuses promotions dans leurs rangs, en ce début d'année 2023.

Les Forces y voient, selon le chef d'état-major général des armées, la satisfaction du Chef Suprême des Armées quant à l'exécution des missions, telles qu'il les a fixées. "Elles y voient également les nombreuses attentes placées en elles (... ) Les Forces de Défense et de Sécurité ont la pleine conscience de la nécessité de veiller à la pérennité de la Côte d'Ivoire et son modèle social, cette Côte d'Ivoire solidaire, seul bien que nous laisserons en héritage aux générations futures, comme nous l'ont légué nos sages devanciers. Cela doit être la préoccupation de tous les Ivoiriens et avec eux, les membres des Forces de Défense et de Sécurité. Et elles y veilleront", a ajouté le général Lassina Doumbia.