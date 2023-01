Sahara Occidental: L'UE valorise beaucoup les efforts "sérieux et crédibles" du Maroc (Borrell)

Rabat — Le Haut représentant de l'Union Européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a réitéré, jeudi à Rabat, la position de l'UE au sujet de la question du Sahara marocain valorisant beaucoup les efforts "sérieux et crédibles" déployés par le Maroc pour trouver une solution à ce différend régional.

"Nous avons pris note et nous valorisons beaucoup les efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc à cet effet (trouver une solution à la question du Sahara marocain)", a déclaré à la presse M. Borrell, qui a précisé que "l'UE soutient le processus de l'ONU et les initiatives de l'Envoyé personnel de son Secrétaire général visant à parvenir à une solution politique qui soit juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable et qui repose sur le compromis, en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies".

Borrell, qui s'exprimait lors d'un point de presse conjoint tenu à l'issue des entretiens qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a indiqué que "l'UE encourage toutes les parties à poursuivre leur engagement dans l'esprit de réalisme et de compromis dans le contexte d'arrangement conforme aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies".

Le chef de la diplomatie européenne a dit comprendre l'importance fondamentale du dossier du Sahara, une "question existentielle" pour le Royaume.

M. Borrell, qui effectue une visite officielle dans le Royaume visant à renforcer le partenariat UE-Maroc, a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au cours desquels les deux responsables ont exprimé la volonté conjointe du Maroc et de l'UE d'approfondir le dialogue et la coopération dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Ce partenariat historique a continué ces dernières années à se développer, se hissant à une référence dans la politique de voisinage de l'UE.