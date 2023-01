Cote d'Ivoire: Réseaux sociaux - Voici les six recommandations du CESEC aux pouvoirs publics pour un bon usage

Création d'un observatoire des réseaux sociaux pour veiller sur leur usage ; renforcement des campagnes de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux ; poursuites des faits de violation des lois et d'atteinte aux bonnes mœurs commis par le moyen des réseaux sociaux ; promotion de modèle de citoyens à l'intention des jeunes par la mise en avant des exemple de réussite ; renforcement des accords avec les multinationales opérant dans le secteur des réseaux sociaux ; formalisation des métiers connexes du numérique en leur fixant un statut juridique et fiscal.

Ce sont les six (6) recommandations contenues dans le projet d'avis adopté hier en séance plénière par le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC). En effet, après plusieurs mois de réflexion sur le thème "Des phénomènes et des métiers nouveaux : l'impact socio-économique des influenceuses, influenceurs et web-humoristes", à travers la commission communication et nouvelles technologies, le CESEC a adopté à l'unanimité ses avis aux pouvoirs publics, notamment à l'exécutif et au parlement. Ce, à la grande joie du président de le l'institution, Aka Aouélé Eugène.

" Je voudrais saluer votre présence distinguée et vous remercier d'avoir répondu à l'invitation à prendre part à la séance plénière destinée à l'examen de projet de rapport et d'adoption de projet d'avis. Lors de la rentrée solennelle de notre institution, le 27 janvier 2022, ensemble nous avons pris l'engagement d'accomplir, en synergie d'actions et d'idées, mais surtout efficacement, la mission de conseil aux pouvoirs publics qu'il a plu au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de nous confier.

Cette mission, assimilable au rôle d'observateur de la politique du Gouvernement, nous confère le recul nécessaire, pour appeler l'attention de l'Exécutif et du Parlement sur l'observance des règles indispensables au bon fonctionnement de notre société et plus spécifiquement au respect de la bonne gouvernance ", a-t-il rappelé.

Avant d'indiquer qu'il revient aux acteurs de la démocratie participative que sont les conseillers économiques, sociaux, culturels et environnementaux de s'inviter dans les réflexions stratégiques, en posant, en toute objectivité, le diagnostic de la société et de formuler des propositions de solutions limpides, simples d'application, avec un impact réel sur le quotidien des populations. C'est pourquoi, il a remercié les uns et les autres pour leurs efforts en vue de l'accomplissement de la mission confiée au CESEC.