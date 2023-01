Afrique: Académie Internationale Anti-Corruption - La Côte d'Ivoire préside la 11ème session de l'Assemblée des parties

Le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Zoro Epiphane Ballo, conduit depuis le vendredi 25 novembre 2022, une importante délégation à la 11ème session de l'Assemblée des Parties de l'Académie Internationale Anti-Corruption (IACA) qui se tient à Vienne, en Autriche.

Créée le 2 septembre 2010, l'IACA compte à ce jour 80 parties dont 76 Etats et 4 organisations internationales avec pour objectif, la promotion de la bonne gouvernance et la prévention et la lutte contre la corruption.

L'IACA à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré le 25 novembre 2015 est la première institution mondiale de ce type, dédiée à surmonter les lacunes actuelles en matière de connaissances et de pratiques dans le domaine de la lutte contre la corruption et cherchant à responsabiliser les professionnels pour les défis de demain.

Par ailleurs, l'Assemblée de l'IACA constitue pour les parties, l'organe au sein duquel elles se consultent sur la politique générale de l'Académie et sur d'autres questions présentant un intérêt dans le cadre dudit Accord.

En marge de cette 11ème session, l'émissaire du gouvernement ivoirien, le ministre de Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec Thomas Stelzer, secrétaire exécutif et doyen de l'IACA.

Ce mémorandum, selon le ministre Epiphane Zoro, vise le renforcement mutuel des capacités et de la coopération. La Côte d'Ivoire, a-t-il dit, se félicite de l'accompagnement de l'IACA dans la mise en œuvre de son programme national de formation en matière de moralisation de la vie publique et de culture de leadership, de transparence et d'intégrité.

Notons que la Côte d'Ivoire a été élu en qualité de Président de l'Assemblée de l'IACA pour 2023. Cette élection est la reconnaissance internationale des réformes et actions entreprises par Alassane Ouattara et son gouvernement en matière de lutte contre la corruption depuis 2011.