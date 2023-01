Algérie: 2023 - L'ANP animée par la même détermination pour l'édification de la nouvelle Algérie

ALGER — L'Armée nationale populaire (ANP) est animée par "la même ambition, la même volonté et la même détermination", en 2023, en vue d'atteindre les objectifs fixés et d'ajouter un nouveau jalon au processus d'édification de la nouvelle Algérie, a souligné la revue El Djeich dans son dernier numéro.

"Alors que nous accueillons la nouvelle année 2023, nous, au sein de l'ANP, sommes animés par la même ambition, la même volonté et la même détermination à atteindre les objectifs fixés et à ajouter un nouveau jalon au processus d'édification de la nouvelle Algérie", indique El Djeich dans son éditorial intitulé: "Bilan positif et perspectives prometteuses", et dans lequel la revue a relevé que "l'année 2022 aura imprimé, au niveau national, une dynamique englobant tous les secteurs".

Ainsi, la revue a rappelé que dans le domaine de la défense, "sous la direction du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, l'ANP a poursuivi l'œuvre de modernisation de ses forces, grâce à l'adoption d'une stratégie soigneusement étudiée".

Elle a souligné qu'à cet effet, "les images significatives dégagées par nos unités ayant participé au défilé militaire à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, confirment le développement atteint par notre armée et sa maîtrise des différentes armes, sciences et technologie".

Dans ce cadre, a ajouté El Djeich, le Président de la République a incité également à "poursuivre l'œuvre de développement et de modernisation de toutes les composantes de l'ANP et sa promotion afin qu'elle atteigne des rangs dignes de la grandeur et du caractère sacré de ses missions, qui lui permettent de relever les défis auxquels elle sera confrontée et de gagner les paris".

Dans le même cadre, le Haut commandement de l'ANP a "placé le développement des fabrications militaires au cœur de sa stratégie, en mettant en place une véritable industrie, à laquelle il œuvre avec rigueur et sans relâche, comme en a témoigné Monsieur le Président de la République, la qualifiant de 'locomotive de l'industrie nationale'", a relevé la publication.

De même, le général d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, "a, à maintes reprises, mis l'accent sur l'amélioration continue des niveaux des industries militaires dans leurs différentes branches", a indiqué en outre l'éditorial d'El Djeich.

Concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes, la revue a mis en avant "les résultats remarquables" obtenus par les détachements de l'ANP, des résultats qui "sont le fruit d'une excellente préparation au combat, d'une formation de haut niveau et de la vigilance permanente" de ses personnels sur l'ensemble des Régions militaires.

C'est sur quoi insiste constamment le général d'Armée, M. Chanegriha en affirmant que "la victoire dans la bataille dépend principalement de la mentalité du combattant, de la qualité de sa formation, du niveau de sa préparation physique et psychologique ainsi que de son aptitude à prendre les décisions judicieuses, en toutes circonstances et à toutes les étapes de la bataille", a écrit El Djeich.

Sur le plan politique, et dans le sillage des progrès réalisés, avec notamment le parachèvement de l'édifice institutionnel de l'Etat, la revue a relevé que "les hautes autorités du pays se sont consacrées à la promulgation de diverses législations afin d'organiser et de moraliser la vie politique, en veillant à impliquer la jeunesse et les forces vives en tant qu'acteur fondamental dans le développement de la société, en plus des décisions courageuses prises dans l'intérêt du citoyen et pour l'avenir du pays".

Sur le plan économique, la revue a noté que ce secteur avait fait l'objet de "profondes réformes afin de l'affranchir de l'économie rentière, et ce, à travers la révision de la loi sur l'investissement, l'octroi de facilités aux investisseurs, l'élimination de la bureaucratie et le soutien aux entreprises naissantes", ajoutant que "cela s'est traduit par l'amélioration de la performance, en ce sens que la valeur des exportations hors hydrocarbures a dépassé 6 milliards de dollars en 11 mois".

Dans le même sillage, la publication a mis en avant le fait que "l'Algérie s'est également orientée vers l'investissement dans la mise en œuvre de projets structurants régionaux qui renforceront les potentialités économiques du continent africain, et ce, dans le but de contribuer à l'émergence d'un espace de développement".

Parallèlement, a souligné l'éditorial, "ces réformes ont été renforcées par des décisions à caractère social inédites qui ont placé le citoyen au cœur des préoccupations afin d'améliorer son cadre de vie et préserver son pouvoir d'achat", rappelant à ce propos, les mesures prises, "notamment l'instauration de l'allocation chômage au profit des jeunes, l'augmentation des salaires ainsi que la poursuite du programme de réalisation de logements sous différentes formes".

De son côté, "la scène diplomatique a été marquée par une intense activité qui s'est traduite par la participation active de notre pays à divers fora internationaux, partant de ses positions constantes et de son poids géostratégique", a fait observer El Djeich.

Pour la publication, "l'événement phare de cette année 2022 aura été sans conteste le succès de l'Algérie dans sa démarche d'unification des rangs arabes, à l'occasion de la tenue à Alger du 31e Sommet de la Ligue des Etats arabes, qui a pris fin par l'adoption de décisions importantes".

"Au premier rang de ces décisions, le renforcement de l'action commune constructive visant à mettre un terme aux crises que traversent certains pays arabes, le soutien à la cause palestinienne, outre la constitution d'un bloc économique arabe solide qui contribuerait à la concrétisation des aspirations des peuples arabes", a-t-elle souligné.