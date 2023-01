Algérie: Environnement - Signature d'un accord de partenariat avec l'UNFA

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a supervisé, jeudi à Alger, la cérémonie de signature d'un accord de partenariat avec l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) en matière de sensibilisation à l'environnement à travers la mise à profit des capacités et du savoir-faire de la femme algérienne dans le renforcement de l'activité environnementale et la réalisation du développement durable.

L'accord a été signé au siège du ministère par la directrice générale du Conservatoire national des formations à l'environnement, Malika Bouali, le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane, d'une part, et la présidente de l'UNFA, Noria Hafsi, d'autre part.

La ministre a affirmé à cette occasion que le secteur visait par cet accord la femme en tant qu'élément "influent pour le changement vert" car "apte à préparer une génération pour la sensibiliser à l'environnement et faire preuve de responsabilité environnementale afin d'adopter un comportement environnemental positif et durable".

L'accord signé entre dans le cadre "de l'intérêt qu'accorde l'Etat algérien au renforcement de la place de la femme dans tous les domaines en renforçant sa présence dans les différents programmes aux côtés de l'homme, en exécution du 10e engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune relatif à la mise en oeuvre d'une politique efficace pour la promotion de la femme", a-t-elle dit.

Cette initiative se veut un trait d'union entre l'action institutionnelle et celle associative "dans le cadre de l'action participative marquée par la concertation et la coordination entre le ministère et l'Union en tant que société civile".

La présidente de l'UNFA a, pour sa part, appelé à "associer la femme dans tous les domaines dont l'environnement, étant l'éducatrice des générations et à exploiter l'élément féminin en tant qu'énergie humaine considérable dans la réalisation de l'économie et le développement durable".

Elle a indiqué que la société civile représente l'épine dorsale à même de concrétiser tout programme éducatif et environnemental, ajoutant que l'"Union est présente dans toutes les activités et les rencontres internationales sur l'environnement et les affaires sociales et est disposée à participer avec force aux programmes élaborés par le ministère pour atteindre les objectifs tracés".