Angola: La ministre de l'Environnement évalue la situation du parc national de Bicuar

Lubango — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, est à Huíla depuis jeudi, évaluant l'état du parc national de Bicuar et indiquant des solutions pour attirer les investissements dans le tourisme et générer des revenus pour le développement local.

S'adressant à la presse, à l'issue de la rencontre avec le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, dans le cadre de sa visite, elle a fait savoir que l'objectif était d'évaluer le besoin réel de repeuplement animal, de réhabilitation et de construction d'infrastructures, d'inspection des services et des voies d'accès.

Selon la ministre, le gouvernement souhaite que les zones de conservation du parc génèrent du tourisme, et améliorer les services pour attirer les touristes.

Par ailleurs, la ministre a fait savoir que son équipe allait radiographier la situation des déchets solides urbains, dans la municipalité de Lubango, car il n'y a pas de décharges à Huíla et les ordures sont déposées dans une décharge contrôlée, ce qui contamine le sol.

Elle a ajouté qu'ils devraient également travailler sur l'éducation environnementale, sur la collecte sélective des déchets pour leur valorisation de sorte que lorsqu'ils arrivent à la décharge, ils puissent avoir une durée de vie plus longue.

Elle a exprimé son intérêt à identifier, avec les autorités, un lieu pour la construction de la décharge, voir la décharge principale de la municipalité de Lubango.

À son tour, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi Dala, a souligné que l'objectif du gouvernement local était de faire du parc Bicuar une puissance touristique non seulement pour la province, mais pour la région sud.

En termes de déchets solides, il a mentionné que l'intention du gouvernement de Huíla n'était pas seulement de traiter de la décharge de Lubango, mais aussi celles de Matala et Caluquembe car ce sont des municipalités avec un nombre élevé d'habitants et qui produisent beaucoup de déchets.

Après la réunion, la ministre s'est rendue au parc Bicuar avec le gouverneur de Huíla, où elle va travailler d'ici vendredi.

Le parc national de Bicuar est situé à 165 kilomètres de la ville de Lubango, dans une zone de 7 900 kilomètres carrés, occupant des terres dans les municipalités de Quipungo, Matala, Chibia et Gambos. Il a été créé dans le but de protéger et de défendre divers animaux sauvages.

Le parc, géré par le ministère de l'Environnement, a été créé en tant que réserve de chasse en 1938 et élevé au rang de parc national en décembre 1964.

Il compte actuellement 120 fonctionnaires, mais ils sont confrontés à un manque d'outils de travail, des voitures et motos pour la patrouille, des tracteurs pour l'ouverture des pistes et du matériel pour les inspecteurs, afin d'améliorer le travail et l'entretien des installations.

La réserve possède de grands troupeaux d'éléphants, de zibelines, de lycaons, d'hyènes, de bambis, une gamme d'oiseaux et une flore saine.