Congo-Kinshasa: Matadi - Le tronçon routier Toulouse-Régi devenu impraticable

La route entre les quartiers Toulouse et Régi dans la ville de Matadi (Kongo-Central) est très dégradée, rendant difficile la circulation des habitants de ces deux quartiers. Pourtant, cette voie est une réponse efficace pour contourner les embouteillages du quartier Mvuadi. Elle permet également de désengorger la route nationale numéro 1, partant du rond-point Coca-Cola jusqu'à la place le Copain.

L'axe Toulouse et Régi n'est pas asphalté. Il part du quartier Toulouse à la place " le Copain ", en passant par le quartier Régi dans la commune de Matadi. Long de près de 7 kilomètres, il conduit à l'aire de santé de Soyo Luadi et à l'Institut de Mvuadu. Cependant, ce tronçon est non entretenu. Il est jonché de bourbiers, de fossés et de flaques d'eau.

Ce qui donne du fil à retordre aux automobilistes, motocyclistes et piétons qui l'empruntent.

Et pourtant, cet axe est une réponse efficace aux embouteillages qui se créent dès 5 heures du matin, de la place A15 au marché Makaku à Mvuadu, affirment des habitants de Matadi.

La population de ce coin se dit laissée pour compte.

" Cette route est vraiment abandonnée. C'est chaque jour qu'il y a des accidents de la circulation. Et ce n'est pas que ça comme problème. On a un sérieux problème d'eau. Pour acheminer de l'eau dans nos maisons, nous prenons des motos. Et c'est souvent que ces motos tombent. Nous nous sentons abandonnés ", explique un habitant.

Radio Okapi n'a pas pu avoir la réaction du ministère provincial des Infrastructures et Travaux publics, moins encore celle de l'Office de voirie et drainage (OVD) pour savoir ce qu'ils comptent faire pour la réhabilitation de cet axe routier stratégique.