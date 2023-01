Angola: Le Gouvernorat de Huambo nie les contraintes financières dans l'exécution des infrastructures

Ucuma (Angola) — Le vice-gouverneur de la province de Huambo pour les services techniques et les infrastructures, Elmano Francisco, a nié, jeudi, les allégations concernant le manque de paiements par le gouvernorat pour l'exécution de projets publics.

Le responsable a fait cette déclaration, en réagissant à la presse, dans la municipalité d'Ucuma, sur les plaintes présentées par les entrepreneurs concernant le manque de disponibilité financière pour l'achèvement des infrastructures sociales dans la commune, en marge d'une visite effectuée par la gouverneure locale, Lotti Nolika, dans le but de connaître l'état d'avancement des projets publics.

Dans la municipalité, la gouvernante a effectué une journée de travail intense au siège municipal et dans les communes de Mundundu et Cacoma, où elle a vérifié l'état de certaines infrastructures sociales en cours de mise en œuvre, dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) et du Programme Intégré de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté (PIDLCP).

Il s'agit du pont sur la rivière Calongo, au siège communal, l'école de sept classes, au village de Chiteve, dans la commune de Mundundu, et une autre de 12 au siège communal.

Dans la commune de Cacoma, elle a visité les travaux du futur centre communal, d'une capacité de 50 lits, une école de 12 salles de classe et une autre de sept, dans le village de Kapa Kuito.

Tous les projets ont démarré en 2020, avec un délai initial d'exécution de six mois et enregistrent une exécution physique moyenne, en général, de 46 % et une exécution financière de 65 %.

A l'occasion, la gouverneure a été informée par les entrepreneurs que le manque de disponibilité financière constitue la principale difficulté pour la conclusion des travaux.

Cependant, le vice-gouverneur Elmano Francisco a indiqué que les allégations des entrepreneurs concernant le manque de paiement pour l'exécution des travaux du PIIM et du PIDLCP n'étaient pas vraies.

"Ce n'est pas vrai et on ne peut pas présumer qu'il y a un manque de paiements", a conclu le responsable.

Il a expliqué que les décaissements, en particulier au niveau du PIIM, ont leurs propres caractéristiques, telles que la taille et la rapidité que les entrepreneurs impriment sur les travaux et que, pour le cas spécifique de la municipalité d'Ucuma, ils ont besoin d'une correction de la part du point de vue de la gestion des contrats, en plus d'autres facteurs.

Mais, a-t-il poursuivi, en général, il n'y a pas de problème de manque d'argent, car le gouvernement provincial de Huambo a interagi avec la Direction nationale des investissements publics, afin qu'il y ait des paiements ponctuels.

Il a assuré que, d'ici la fin du premier trimestre de l'année en cours, une série d'infrastructures, principalement liées au secteur de l'éducation, seront conclues et livrées pour servir les étudiants.

Elmano Francisco a qualifié la visite à la municipalité d'Ucuma de positive, car la caravane, conduite par la gouverneure Lotti Nolika, a eu l'occasion d'observer l'état des travaux d'investissement public dans le cadre du PIIM et du PIDLCP.

Il a précisé que, malgré le fait qu'ils aient été reportés à l'année en cours, ils sont toujours dans les paramètres pour la conclusion du PIIM dans la province de Huambo.

Il a informé que le PIIM à Huambo, mis en œuvre en 2019 par le gouvernement angolais, a environ 47% de son exécution achevée, ce qui représente environ 120 projets, tandis que les 130 autres sont en cours.

Outre les infrastructures, a-t-il poursuivi, la priorité a également été donnée à l'amélioration des voies d'accès, dans le sens de faciliter la circulation des personnes et des biens, en mettant l'accent sur la circulation des produits.

La municipalité d'Ucuma a enregistré 20 actions, dont 15 travaux et cinq acquisitions, dont neuf conclues et 11 en cours, avec un portefeuille global de financement estimé à 794.039.809, 24 Kwanzas.