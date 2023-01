Angola: Belas parie sur l'amélioration de la collecte des revenus du tourisme

Luanda — Les autorités administratives de la municipalité de Belas, à Luanda, se concentreront cette année sur des mécanismes favorisant une augmentation de la collecte des recettes fiscales du secteur du tourisme dans la municipalité, a annoncé l'administrateur, Miguel de Almeida.

S'adressant à l'ANGOP, le responsable a expliqué qu'à cet effet, ils seront impliqués dans la concession de terrains pour l'investissement privé dans le tourisme, l'exploitation touristique de la rivière Lueji, le musée de l'esclavage et le Miradouro da Lua.

En ce qui concerne la concession de terrains pour l'investissement privé, il a dit que deux hôtels sont déjà en construction, adjacents aux centres touristiques du Musée de l'Esclavage et le Miradouro da Lua.

"L'administration crée l'incitation, attribue l'espace et le secteur privé se contente de se conformer aux procédures et réalise l'investissement", a expliqué le responsable, soulignant que les deux sites disposent d'eau et d'électricité.

Il a également indiqué que les deux centres touristiques sont situés le long de la route EN-100/Sud, dans les districts de Morro dos Veados et Barra do Cuanza, respectivement à 20 et 60 km du centre de Luanda.

Les projets, selon Miguel de Almeida, font partie du plan directeur de la municipalité de Belas, et la mise en œuvre de ces deux infrastructures hôtelières vise à encourager la collecte des revenus destinés au secteur du tourisme.

Quant à la rivière Lueji, un affluent du fleuve Cuanza, situé dans la commune du même nom, il a indiqué qu'ils chercheront à promouvoir les safaris en bateau et autres activités récréatives, avec la participation du secteur privé.

A propos du Musée de l'Esclavage, il a dit qu'il rassemble et expose des centaines de pièces utilisées dans la traite des esclaves. Il est installé dans l'ancienne propriété du Capitaine des Grenadiers et enregistre un afflux important de touristes qui peuvent contribuer en visitant ce lieu.

D'autre part, il a souligné le Miradouro da Lua - un lieu touristique incontournable pour quiconque quitte Luanda pour Barra do Cuanza ou les plages de Cabo Ledo.

Selon le responsable, ces derniers temps, il y a eu un afflux important de touristes nationaux et étrangers dans ces centres touristiques qui expriment le besoin de rester pendant un certain temps dans ces lieux, défendant ainsi la création de conditions d'hébergement pour les touristes.