Angola: Le commissaire de la PN met l'accent sur la formation et le recyclage dans la valorisation de l'effectif

Lubango (Angola) — La valorisation du personnel doit passer par sa promotion, sa formation, sa santé technique et l'amélioration des conditions de travail, a estimé, jeudi, à Lubango, le délégué provincial de l'Intérieur à Huíla, le commissaire Divaldo Martins.

Le Commissaire de la Police Nationale, qui faisait le point sur les activités menées, a indiqué que l'appréciation du personnel affecte également la manière dont il est traité au quotidien, ce qui doit se faire avec honneur, respect et dignité, pour tous les subordonnés, pas seulement les officiers supérieurs.

Il a souligné la nécessité de laisser derrière la culture de l'arrogance et du zèle excessif dans les bureaux et de commencer à cultiver de plus en plus le dialogue et les bonnes relations entre les supérieurs hiérarchiques et les subordonnés, afin de construire un bon environnement de travail dans les organes.

"L'honneur, le respect et la dignité ne sont pas seulement dus aux chefs, ils doivent aussi être rendus aux subordonnés, car la qualité des organisations en dépend", a-t-il poursuivi.

Il a mentionné que dans la régularisation de la promotion dans la carrière, bien qu'elle n'ait pas encore atteint le niveau de satisfaction totale, il est reconnu qu'un effort a été fait en direction des organismes où 100% du personnel a été promu et d'autres très proches de cette phase.

Il a souligné que l'objectif n'est pas de "se reposer" jusqu'à ce que tout le personnel de la délégation provinciale, selon sa situation spécifique, remplisse sa fonction, occupant le poste qui lui est dû par la loi.

Il a fait savoir que la régularisation de l'avancement dans la carrière se fait soit en ajustant les postes aux fonctions que le personnel exerce, soit en compensant l'ancienneté.

Au cours de l'évaluation, six commandants municipaux de la police nationale ont été promus de commissaire à commissaire principal.