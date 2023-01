Congo-Kinshasa: Appel musclé de sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs, MSC - Jeannot Binanu sollicite de la CENI une prolongation de 15 jours

Jeannot Binanu, Président provincial de la ville de Kinshasa du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, Parti cher à l'Honorable Laurent Batumona, est debout pour sensibiliser les kinois à se faire massivement enrôler.

Après quelques jours du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'Ouest et au Nord-Est de la RDC, il sollicite de la Ceni une prolongation de 15 joursafin de maximiser le nombre d'enrôlés : "... La publication de la date du début de l'opération de l'enrôlement est tombée au moment des préparatifs des fêtes de Nativité et de Nouvel An. La plupart de nos compatriotes se sont déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Alors les 15 jours que je sollicite, c'est pour permettre à tout le monde de remplir cette obligation civique", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec ses membres.

Il s'est engagé à sensibiliser la population congolaise sur l'enrôlement et le processus électoral en cours. Il a félicité la Ceni, d'abord pour avoir respecté son calendrier électoral de 2023, ensuite, inviter les personnes majeures à s'enrôler massivement parce que nous avons encore un mois pour cette opération. Il a souligné l'importance de cet exercice démocratique au niveau du MSC, son parti. "Pour le MSC, c'est l'occasion de s'enrôler massivement parce que la Ceni s'est approchée de nous, près de nos maisons avec les Centres d'enrôlements pour nous permettre d'obtenir la carte d'électeur et aussi, plus tard, la carte d'identité.

"Le MSC s'engage à sensibiliser la population et lui rassure qu'il faut s'enrôler pour avoir beaucoup de voix de vote au moment venu. Les élections qui sont en cours sont un enjeu de taille pour le développement de la RDC et nous sommes conscients que les membres et cadres du MSC emboitent déjà les pas pour relever les défis de 2023 : devenir une deuxième force politique en RDC".

L'enjeu majeur pour le moment, considère le Président du MSC ville-province de Kinshasa, est la sensibilisation. Donnant les raisons de croire à cette opération, Jeannot Binanu a fait comprendre que le MSC s'est résolument engagé pour rassurer l'aboutissement heureux des élections et que ses membres sont en ordre de bataille de sensibilisation. Il a rappelé dans son message que la Commission Electorale Nationale Indépendante(Ceni) a déjà procédé, depuis le 24 décembre 2022 à l'identification et à l'enrôlement des électeurs en prévision des élections de 2023.