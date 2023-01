Congo-Kinshasa: Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI multiplie des contacts pour la tenue du Conclave

document

Après la dernière séance de travail avec le Secrétaire Général de l'UDPS/TSHISEKEDI, le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, Structure d'appui autonome du Parti, s'est réuni ce mercredi 04 Janvier 2023 à son siège de Lingwala à Kinshasa pour évaluer le travail déjà fait.

Ayant constaté que la majorité des tendances et sensibilités de l'UDPS Originelle s'inscrit dans ce schéma salutaire pour la grande famille de l'UDPS, le Collectif a décidé de poursuivre ses contacts du fait de l'appui de la majorité des membres de l'UDPS. A l'issue de cette Plénière, il a fait la présente déclaration politique.

DECLARATION POLITIQUE

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, Structure d'appui autonome du Parti, fait la présente Déclaration Politique qui a sanctionné les travaux de sa Plénière de ce mercredi 04 Janvier 2023, jour anniversaire de la commémoration de la Journée Nationale dédiée aux Martyrs de notre indépendance.

1. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI se réjouit du déroulement sans faille de sa campagne de sensibilisation et de mobilisation de toutes les tendances et sensibilités issues de l'UDPS Originelle autour du Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS.

A cet effet, le Collectif remercie les Fondateurs, le Comité des Vétérans et des Sages, ainsi que les Dirigeants du Congrès des Démocrates pour le Progrès Social (CDPS), l'UDPS/KIBASSA, l'Alliance des Nationalistes Fédéralistes Kyunguistes (ANAFEK) et de l'UDPS/TSHISEKEDI qui ont bien voulu recevoir sa délégation et leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Le Collectif révèle que les Fondateurs, les Dirigeants du CDPS, de l'UDPS/KIBASSA et de l'ANAFEK ont marqué leur accord quant à la tenue du Conclave tandis que l'UDPS/TSHISEKEDI et le Comité des Vétérans et des Sages s'y sont opposés. Toutefois, la majorité a encouragé le Collectif à continuer inlassablement ses contacts.

2. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI rappelle qu'il est résolument déterminé à poursuivre cette campagne auprès d'autres tendances et sensibilités que sa délégation n'a pas encore visitées. Car, la réunification de l'UDPS est plus importante que le maintien en vie de toutes les " chapelles politiques " actuellement dispersées, fruits de l'atomisation de l'UDPS Originelle.

3. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI qui apprécie les échanges francs et sincères entre les différentes tendances et sensibilités rencontrées, tient à préciser, une fois pour toutes, que le Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation ne peut, en aucun cas, être enfermé dans le carcan des statuts d'une quelconque tendance ou sensibilité, ou aligné sur des organes internes de l'une ou autre tendance et sensibilité pour que son organisation soit soumise au strict respect de ses Statuts.

4. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI déclare que le Conclave qu'il défend, est une démarche strictement politique au-delà des textes organiques de toutes les tendances et sensibilités de l'UDPS Originelle.

A ce titre, le Conclave est une réponse politique appropriée pour mettre fin à l'émiettement actuel.

5. Le Collectif souligne, pour ce faire, que la réunification de l'UDPS est conforme à la ferme volonté du Président Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA d'heureuse mémoire qui n'a jamais digéré, de son vivant, le démembrement de cette belle œuvre politique fondée avec le concours de ses autres Collègues Parlementaires au plus fort de la dictature de la Deuxième République.

Ainsi, le Collectif lance un appel pathétique à tous les " Tshisekedistes " de s'approprier sa démarche relative au Conclave et d'honorer sa mémoire en contribuant positivement à la reconstitution de l'UDPS Originelle.

6. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI qui considère, avec raison, que l'UDPS est un patrimoine commun qui doit être protégée et sauvée pour qu'elle survive à ses Illustres Fondateurs, interdit à toute tendance ou sensibilité de vouloir s'en approprier par effraction. Car, aucune tendance ou sensibilité n'a le droit d'exploiter, à son propre profit, la date de création de l'UDPS soit le 15 Février 1982, l'idéologie sociale-démocrate et le bilan de sa lutte héroïque commune.

7. Le Collectif invite tous les Membres de la Grande Famille de l'UDPS à se ressaisir, en ce moment précis, pour se rassembler tous derrière notre Membre Co-Fondateur, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l'Etat, afin de L'accompagner inconditionnellement vers une victoire éclatante à l'élection présidentielle de cette année.

8. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI redit sa peine de constater malheureusement que l'UDPS/TSHISEKEDI, l'une des tendances de l'UDPS Originelle, s'est engluée dans un désordre indescriptible qui ternit l'image de marque de l'UDPS à cause des conflits de compétences exacerbés par manque de maîtrise de ses propres textes, de solidarité entre ses Membres et d'esprit d'équipe.

9. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI condamne avec la dernière énergie le dédoublement de la Convention Démocratique du Parti et l'immixtion inacceptable de l'Exécutif National dans les affaires internes de cet organe délibérant.

Le Collectif qui désapprouve cette pratique inadmissible du fait de la violation éhontée des Statuts de l'UDPS/TSHISEKEDI, exige l'annulation immédiate de la Session Extraordinaire de la Convention Démocratique du Parti convoquée dans l'anarchie et au mépris des Statuts.

10. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI qui reste convaincu que le Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS Originelle est l'unique planche de salut de la Grande Famille de l'UDPS, prie la Haute Autorité Politique de Référence à prendre ses responsabilités pour sauver l'UDPS du naufrage collectif.

11. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI demande au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, de prendre des sanctions sévères et de faire traduire en justice tous ses Collaborateurs impliqués de près ou de loin, dans les malversations financières liées aux grands travaux qu'Il a personnellement initiés à travers le pays.

12. Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI qui a appris avec tristesse le décès du Fondateur Gabriel BIRINGANINE MUGARUKA, l'un des Treize Parlementaires signataires de la lettre de 52 pages, présente enfin ses condoléances les plus sincères à toute sa famille, aux Membres Fondateurs encore en vie et à toute la Grande Famille de l'UDPS.

Fait à Kinshasa, le 04 Janvier 2023.

POUR LA COORDINATION NATIONALE,

Alfred NDINGA OBEY

Coordonnateur National

Felly FWAMBA MUBALAMATE

Premier Coordonnateur Adjoint

Rigobert MULONDA TSHIBOLA MULUME

Deuxième Coordonnateur Adjoint

Peniella KANKOLONGO TSHILONDA

Troisième Coordonnatrice Adjointe

Fabien Eliezer NZEMBELA KAPIAMBA

Secrétaire-Rapporteur

Me Alain KENDEWA KOMBOZI

Secrétaire-Rapporteur Adjoint

Dr Jean-Félix KALONJI KATAMBWA

Trésorier

Jean-Marie ILUNGA wa MULAMBA En faveur de qui

Caissier

Pierre-Damien TSHIMANGA NGINDU

Conseiller

Crispin KABASELE TSHIMANGA BABANYA KABUDI

Président du Conseil des Sages

Jean-Pierre MUNOKO KADINGU

Vice-Président du Conseil des Sages

Désiré NGANGU ZAKANDA

Secrétaire du Conseil des Sages

Elodie LUSAMBA LUMBALA

Conseillère au Conseil des Sages

Maurice KANYINDA NTUMBA

Conseiller au Conseil des Sages