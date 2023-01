Congo-Kinshasa: Acharnement sur les patrimoines fonciers de l'Eglise - Le Cardinal Fridolin Ambongo lance un cri d'alarme contre la spoliation des terres

Dans son message à l'occasion de la Noël, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa a poussé un cri d'alarme sur la spoliation des terres de l'Eglise Catholique, dans l'Archidiocèse de Kinshasa et à travers les diocèses de toute la République.

Selon l'archevêque métropolitain, cet acharnement contre la Sainte Eglise est l'œuvre d'un groupe de prédateurs qui veut s'approprier les patrimoines fonciers de l'Eglise. Il a tenu à dénoncer cette situation qui devient de plus en plus récurant dans le pays. À l'en croire, cette situation touche également bien de compatriotes, propriétaires légitimes et légaux de terrain et de biens immobiliers, qui souffrent également de cette situation d'injustice.

Ci-dessous, l'intégralité du message du Cardinal

Message de son Eminence Fridolin Cardinal AMBONGO, Archevêque métropolitain de Kinshasa, à l'occasion de la Noël 2022

Mes chers Diocésains et Diocésaines,

Frères et Sœurs dans le Seigneur,

Salut et paix de la part du Seigneur !

1. " Le Peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi (Is 9, 2).

Voilà, chers Frères et Sœurs dans le Seigneur, la Bonne Nouvelle que nous apporte Noël. En ce Jour très saint de la Nativité de notre Seigneur, la Lumière d'en haut vient dissiper les ténèbres de nos vies et de notre monde. Réjouissons-nous, car un Sauveur nous est né, un Fils nous est donné, lui le Prince-de-la paix venu combler la longue attente messianique et nous redonner l'espérance.

2. Tous ensemble, exultons de joie et à l'unisson avec les Anges du Ciel chantons: " Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur terre aux hommes qu'il aime" (Lc 2, 14). Puisse cette paix de Dieu descendre sur vous tous et toutes, sur vos familles, sur vos communautés et sur tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté!

3. En cette Solennité de la Nativité du Seigneur, je souhaite la même paix à notre pays, la République Démocratique du Congo, en proie à des catastrophes naturelles, à des accidents à répétition, à d'interminables violences surtout dans sa partie orientale, mais aussi dans le territoire de Kwamouth, théâtre des conflits intercommunautaires, avec d'innombrables déplacés et morts. Cet état des choses a contraint beaucoup de nos frères et sœurs rescapés à l'errance, à l'abandon de leur milieu de vie et de leur travail, avec comme conséquence l'appauvrissement et l'insécurité.

4. C'est avec tristesse que je note aussi une autre forme d'insécurité toujours grandissante que vit aujourd'hui l'Eglise catholique dans l'Archidiocèse de Kinshasa comme dans beaucoup d'autres diocèses du pays. C'est l'acharnement d'un groupe de prédateurs qui veulent s'approprier les patrimoines fonciers de l'Eglise. Bien de nos compatriotes, propriétaires légitimes et légaux de terrain et de biens immobiliers, souffrent également de cette situation d'injustice.

5. Au-delà de toutes ces épreuves et souffrances, malgré toutes ces angoisses et violences, je vous exhorte, Frères et Sœurs, à élargir vos cœurs à la dimension de la grande espérance que suscite la Naissance de notre Seigneur.

Oui, Jésus vient nous rendre espoir et nous sauver. Par conséquent, il est de notre devoir de nous impliquer dans la construction d'une société congolaise éprise de paix et de justice, de solidarité et de fraternité. Car, nous sommes tous des frères et sœurs ! Fratelli Tutti !

6. Dans cet éIan de joie de Noël, je vous rappelle, Frères et Sœurs, l'imminence de l'arrivée de Sa Sainteté le Pape François chez nous à Kinshasa. Ce Pèlerin de la paix vient nous réconforter dans nos épreuves et nous confirmer dans la foi. Voilà pourquoi, je vous invite à intensifier les préparatifs de sa venue et à vous mobiliser pour réserver un accueil digne à Celui qui vient au nom du Seigneur.

7. En implorant sur chacun et chacune de vous d'abondantes grâces d'Emmanuel, Dieu avec nous, je vous souhaite de tout cœur joyeux Noël, heureuse et sainte Année 2023. Avec ma bénédiction apostolique.

Donné à Kinshasa, le 23 décembre 2022

Fridolin Cardinal AMBONGO,

ofm cap

Archevêque Métropolitain de Kinshasa