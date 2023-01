Congo-Kinshasa: 2023 - Noël Tshiani Muadiamvita salue l'évolution du processus électoral

Prêt à affronter en toute sérénité les prochaines échéances électorales programmées en fin d'année 2023, Noël Tshiani Muadiamvita, président du parti politique Force du Changement a, mercredi 28 décembre 2022, répondu favorablement à l'appel à l'enrôlement des électeurs lancé par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Sans surprise, lui, qui se comporte en bon citoyen, s'est fait enrôler à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa la capitale.

Dans une interview qu'il a accordée à votre quotidien, l'ancien candidat président de la République a salué l'évolution dece processus. En outre, il a aussi clarifié sa position quant à la tenue ou non des élections au mois de décembre de l'année en cours, conformément aux textes constitutionnels.

Excellentes impressions

"Mes impressions sont excellentes. En tant que congolais, je trouve déjà que les services ont été très bien organisés. L'enrôlement s'est passé sans faute ; et j'ai senti ce devoir-là de citoyen d'avoir d'abord, une pièce d'identité. Mais d'être enregistré pour participer au choix de futurs dirigeants. Car, comme vous le savez, le 20 décembre 2023, nous aurons des élections à tous les niveaux : présidentielle, législatives nationales et provinciales. Il est important que tous les citoyens congolais s'enrôlent de façon à participer activement à ce choix de dirigeants. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, on va vous imposer des dirigeants que vous n'avez pas choisis. Et, la démocratie ne fonctionne pas comme ça", a-t-il dit à la presse.

Par ailleurs, ce Docteur en économie estime que le processus d'enrôlement des électeurs est une étape importante dans l'exercice et dans la pratique de la démocratie en République démocratique du Congo.

Certitude pour la tenue des élections le 20 décembre

" ... Il y a des gens qui sont spécialistes dans le domaine d'organisation des élections. C'est la Commission Electorale Nationale Indépendante. J'ai eu le privilège de rencontrer personnellement, la semaine dernière, le président de la CENI, M. Denis Kadima, et je lui ai posé la même question. Il m'a répondu en disant que nous avons élaboré un calendrier électoral qui aboutira aux élections le 20 décembre 2023. Et avant cela, toutes les étapes préparatoires, y inclut l'enrôlement aujourd'hui, sont en train d'être exécutées à la perfection. Il m'a même dit qu'on a prévu une marge de manœuvre. Au cas où il y a un retard dans l'exécution de l'une ou l'autre étape des opérations pré-électorales, on pourra toujours se rattraper", a-t-il soutenu.

Confiance réitérée à Dénis Kadima

"Lui, il est spécialiste de ça. Il l'a fait non seulement ici au Congo mais aussi, dans d'autres pays. S'il me dit qu'il faut faire confiance à ce que la CENI fait, je n'ai pas des raisons de douter de cela. Donc, il faudrait leur donner le bénéfice du doute pour que nous puissions aller de l'avant", a renchéri l'ancien candidat président de la République.

Rappelons que Noël Tshiani Muadiamvita est une personnalité politique influente de la RD. Congo. Président du parti politique Force du Changement, il est aussi Docteur en économie et fut candidat président de la République à l'élection présidentielle de décembre 2018.