Congo-Kinshasa: Visite d'inspection des sites des travaux, Pape François - Sama Lukonde plante le décor d'accueil à Kinshasa

Arrivée du Pape François en RDC : le Premier Ministre Sama Lukonde a effectué une visite d'inspection des travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du Souverain pontife à Kinshasa.

Toutes les batteries sont mises en marche par le Gouvernement de la République pour une réussite totale de la visite du Pape François en République démocratique du Congo. L'accueil du Pape en RDC est prévu du 31 janvier au 3 février 2023 à Kinshasa, sur invitation du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est rendu ce jeudi 5 janvier dans les sites choisis pour accueillir les différentes activités du Souverain pontife, notamment les célébrations eucharistiques et d'autres rencontres importantes avec les jeunes et les religieux.

Le Chef du Gouvernement a voulu s'assurer de derniers aménagements qui doivent être faits à N'dolo, au Stade des martyrs, à la cathédrale Notre dame du Congo où encore au Centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo).

Le Premier Ministre Sama Lukonde était à la tête d'une importante délégation constituée des quelques membres du Gouvernement, du Chapelain du Pape, du Gouverneur de la ville province de Kinshasa, du Commandant de la PNC ville de Kinshasa, du Responsable de l'entreprise choisie pour exécuter les travaux et de plusieurs autres acteurs impliqués.

Le Premier Ministre a visité tour à tour le site de N'dolo, le stade des Martyrs, la Cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que les installations de la CENCO.

Se confiant à la presse, à la dernière étape de sa visite à la CENCO, le Premier Ministre s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Il a assuré que tout est bien mise en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au Souverain pontife.

" Nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous travaillons conjointement avec l'Eglise après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre, de l'arrivée du Pape le 31 janvier de cette année 2023. Donc, on a visité tous les sites, y compris la cathédrale et la CENCO pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans le temps.

C'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour le respect de calendrier et de chronogramme. Nous le faisons aujourd'hui ce 05 janvier parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 janvier où de l'autre côté, nous savons qu'il il y a cet événement des obsèques du Pape Émérite Benoît 16. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard et rappeler que c'est prévu qu'une messe puisse avoir lieu ici même à Kinshasa. Nous espérons y participer.

Le but principal c'était vraiment de nous assurer que les travaux vont bon train et que nous serons prêts pour cet accueil que nous voulons de grande envergure où nous avons invité toute la population congolaise à s'approprier cette visite que nous n'avons pas eu comme je l'ai rappelé depuis 1985. Nous avons voulu être, dans le cadre de cette visite, avec tous les intervenants. D'abord, au niveau de tous ceux qui sont impliqués dans les travaux, dans la sécurisation mais aussi avec les représentants de la ville.

Nous sommes avec le gouverneur parce que ça reste la ville qui va accueillir non seulement toutes les délégations qui vont venir du Congo mais aussi celles d'ailleurs ici en Afrique pour accueillir le Pape ici à Kinshasa. Donc, nous lui souhaitons encore la bienvenue et nous allons nous assurer d'être prêt ", a dit en substance le Premier Ministre Sama Lukonde.

Il faut préciser que selon le programme déjà rendu public, le mardi 31 janvier 2023, le Pape quittera Rome pour Kinshasa. A son arrivée, après la visite de courtoisie au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il rencontrera les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation et y prononcera un discours.

Le lendemain, le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport de N'dolo dans la matinée. Dans les après-midi, il rencontrera des victimes des violences dans l'Est du pays. Le 2 février, une rencontre entre le Pape, les jeunes et les catéchistes est prévue au Stade des martyrs et dans les après-midi, il participera, dans la cathédrale notre dame du Congo, à une rencontre de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et les séminaristes. Le souverain pontife bouclera son séjour le 3 février 2023.