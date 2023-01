Congo-Kinshasa: Processus électoral - Me Patrick Pindu plaide pour le respect des droits des personnes vivant avec handicap

La Fédération nationale des personnes vivant avec handicap au Congo (FENAPHACO) a organisé dernièrement une matinée de sensibilisation et de mobilisation des personnes atteintes d'albinisme, aveugles et malvoyantes et sourdes-malentendantes pour leur participation massive à l'opération d'enrôlement et d'identification d'électeurs lancée le samedi 24 décembre dernier.

Ce, dans le cadre du projet d'appui et de renforcement de la participation citoyenne des personnes vivant avec handicap au processus électoral inclusif en République démocratique du Congo.

En effet, selon le coordonnateur national de la FENAPHACO, Me Pindu Patrick, ces genres d'activités vont se poursuivre dans toutes les provinces d'intervention du projet en cours pour mobiliser les personnes vivant avec handicap à s'enrôler massivement. " Aujourd'hui, nous avons choisi les personnes atteintes d'albinisme, les aveugles et malvoyants, les sourds et malentendants parce qu'ils se sentent très souvent discriminées au sein de notre catégorie des personnes vivant avec handicap. Car, dans la plupart d'activités, ils disent qu'ils ne sont pas vraiment bien représentés ", a précisé Me Pindu Patrick.

Il sied de souligner que la FENAPHACO tient à avoir une grande mission d'observation électorale pour personnes vivant avec handicap. Aussi, elle veut avoir beaucoup de candidatures des personnes vivant avec handicap qui vont devoir se faire élire à tous les niveaux. Sur ce, elle encourage les personnes vivant avec handicap d'adhérer dans des partis politiques et être des témoins aux élections.

"J'ai tellement aimé cette matinée de sensibilisation et de mobilisation des personnes atteintes d'albinisme, aveugles et malvoyantes et sourdes-malentendantes pour leur participation massive à l'opération d'enrôlement et d'identification d'électeurs, j'en profite pour lancer un appel vibrant à la CENI afin de traiter dignement les personnes vivant avec handicap dans des centres d'enrôlement.

Surtout que les personnes atteintes d'albinisme ne supportent pas la chaleur ", a martelé Mme Béatrice Tshala Ngoy, trésorière du Congo pour tous, une structure qui a pour objectif de promulguer les droits des personnes en situation de handicap. Car, indique Me Pindu Patrick, loi portant sur l'identification des électeurs a au moins privilégié les personnes vivant avec handicap toutes catégories confondues à pouvoir être des priorités dans tous les bureaux d'enrôlement.

Raison pour laquelle, en sa qualité de coordonnateur de la FENAPHACO, il a lancé un appel à toutes les personnes vivant avec handicap de s'enrôler massivement pour qu'il y ait un grand nombre d'électeurs pour les prochaines élections. Cette matinée a connu quatre intervenants dont Me Mbangu Mushingelte, Me Augustin Muzibala, M. Mayela Mampu et M. Makila.