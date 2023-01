Congo-Kinshasa: Processus électoral - Les congolais invités à la vigilance et à un sens élevé de responsabilité

Deux jours passés depuis que nous sommes entrés officiellement en 2023, année électorale en République Démocratique du Congo.

Profitant de l'occasion, la commission d'intégrité et médiation électorales (CIME) exhorte, dans un communiqué signé par son président, Imam Moussa Rachid, le peuple congolais à demeurer vigilants, à avoir un sens élevé de patriotisme et de responsabilité dans les discours et les actes des hommes politiques. Ceci, en vue de barrer farouchement la route à tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler pour la déstabilisation et la balkanisation de la RD. Congo.

A ce stade du lancement depuis le 24 décembre 2022 de la première phase de l'enrôlement des électeurs dans quelques Provinces, cette plateforme des Confessions Religieuses salue l'évolution de ces travaux. En outre, la CIME appelle les parties prenantes à l'action concrète. " La CIME exhorte le Gouvernement, la CENI, et les acteurs politiques à agir tous et chacun en vue d'un aboutissement pacifique du processus électoral en cours ", peut-on lire dans ce communiqué.

A l'ensemble de la population congolaise, elle recommande l'exercice réel de son droit civique envers la patrie. Ceci, en prenant en âme et en toute conscience part, non seulement aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, mais aussi, à l'ensemble du processus jusqu'à participer massivement aux élections législatives et présidentielle, annoncées pour le 20 décembre Prochain.