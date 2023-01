Congo-Kinshasa: Devant le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique - La SNEL présente deux composantes de sa nouvelle vision du digital au service de sa clientèle

La Société National d'électricité SA, a présenté, vendredi 30 décembre 2022, deux composantes de sa nouvelle vision du digital au service de sa clientèle lors d'une conférence de presse organisée à Sultani Hôtel dans la commune de la Gombe à Kinshasa.

Le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique, Dominique Migisha qui a pris part à cet événement, a félicité le Directeur général de la SNEL pour avoir respecté l'instruction du Chef de l'Etat, Félix-Antoine TshisekediTshilombo, renseignée au mois de mars dernier, lors de la 45ème Conseil des ministres, qui encourage la mise en place du système des relations pour capter de manière électronique les factures de ses clients afin d'améliorer sa gouvernance.

Désormais, l'Agence pour le développement du numérique s'engage à accompagner la SNEL dans cette nouvelle vision, étant donné que les deux produits sont étroitement liés aux numériques. "L'agence pour le développement du numérique créée par ordonnance présidentielle en août 2022 va accompagner dans la durée la Société Nationale d'Electricité qui a pour mission de doter à l'ensemble de ses clients d'une SnelBox et d'une application Snel&Moi. La Snel ne veut pas inventer la roue, tout juste emboiter les pas à d'autres pays.

Et elle peut compter sur l'ADN et bien évidemment sur la Présidence de la République au premier rang duquel figure le Chef de l'Etat, parce que faire cela, c'est la matérialisation de la vision du président Rd. Congolais, un pays numérisé où on a moins de fraudes, où le flux financier est maitrisé et tout congolais peut bénéficier équitablement d'une desserte en électricité ".

Présent à cette activité, le Directeur Général de la SNEL, FabriceLUSINDE WA LUSANGI KABEMBA,a présenté à l'assistance SNEL&MOI qui est une application digitale, sécurisée et connectée à la SNELBOX. Il s'agit d'un compteur communiquant qui transmet les données de consommation en temps réel au client et à la SNEL, tout en signifiant que la SNEL s'implique pour trois objectifs notamment : réduire le délestage, mieux communiquer et répondre aux besoins de sa clientèle et, enfin, améliorer la desserte en électricité. Une démarche qui vise à relever trois défis : répondre à l'instruction du Chef de l'Etat, se conformer à l'article 27 de la loi sur l'électricité et améliorer la relation client.

Après présentation ; s'en est suivie une série de questions-réponses ; parmi lesquelles nous avons choisi quelques-unes qui vous aideront à mieux utiliser la SnelBox.

Qui des avantages ?

Il s'agit de gérer sa consommation ; gérer et payer sa facture en ligne ; recharger sa SnelBox à distance ; interagir directement avec la snel et recevoir des conseils.

Comment payer sa facture ou recharger sa SnelBox en un clic ?

Ici, il est question de saisir le numéro de sa facture ou le numéro de son Snelbox dans la plateforme Snel&Moi et on choisit le moyen de paiement électronique (mobile money, mobile banking, autres systèmes), ensuite cliquez et c'est payé ! On reçoit alors immédiatement un sms de confirmation de son paiement.

Retenons qu'après la phase pilote à Binza(Kinshasa) et Kisantu (Kongo Central), d'où deux cents (200) snelbox seront installées en raison de cents (100) par province, la SNEL va poursuivre le déploiement de Snelbox à partir du deuxième semestre de 2023 selon un chronogramme qui sera communiqué.