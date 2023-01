Madagascar: Météo - Les précipitations seront supérieures à la normale dans la partie Nord-Ouest

Le cumul des précipitations prévu pour les trois mois à venir sera supérieur à la normale saisonnière dans la partie Nord- Ouest de l'île à savoir Boeny, Sofia et Diana, selon la mise a jour des prévisions saisonnières valable pour la période allant du mois de Janvier à Mars 2023.

Selon encore ce bulletin, pour le mois de janvier, les régions Boeny, Diana, Melaky, Sava Nord et Sofia Nord-Ouest enregistreront des pluies abondantes. Par ailleurs, des précipitations normales à inférieures à la normale saisonnière sont prévues pour les parties centrale, centre-Ouest et Est de l'île : les Régions Ananalanjirofo, Alaotra Mangoro, Antsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra et les Régions Amoron'i Mania et Menabe.

Le cumul des précipitations sera normal à supérieur à la normale saisonnière dont les régions Amoron'I Mania, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Anosy et les régions Betsiboka, Boeny, Bongolava, Itasy, matsiatra Ambony, Melaky, Vakinakaratra. Pour le mois de février, le cumul des précipitations sera normale à la supérieure à la normale dans vingt-un régions dont à Analamanga, Sofia, Alaotra Mangoro, Ihorombe et Itasy ainsi que Vatovavy Fitovinany et la région Sava, Diana, Fitovinany. Il sera normal à inférieur à la normale dans les régions Betsiboka, Boeny, Anosy, Androy et Atsimo Andrefana. Pour le mois de mars, les précipitations dans les deux régions du Grand Sud seront supérieures à la normale ainsi que l'Atsimo-Atsinanana (Sud) et Betsiboka et Melaky.

Perturbations

Dans le contexte général le phénomène de l'Océan Pacifique Équatorial ENSO est encore dans sa phase négative ou " La Nina " c'est-à-dire le refroidissement anormal de la température de la surface de la mer du Pacifique équatorial oriental). Le Dipôle de l'Océan Indien au niveau de l'Équateur s'est affaibli et devient neutre (normale), tandis que le Dipôle Subtropical de l'Océan Indien s'intensifie et est maintenant dans sa phase positive.

Comme il a été déjà annoncé, du 16 au 31 Janvier 2023, les conditions pourraient devenir favorables au développement de perturbations cycloniques dans l'Océan Indien et dans le Canal de Mozambique, ainsi il y a un risque modéré pour qu'une perturbation intéresse les Districts des Régions Sava, Analanjirofo et les Districts d'Antsiranana I et II. Il y a un risque faible pour les Districts des Régions Atsinanana, Alaotra Mangoro, Sofia, Boeny, Betsiboka et les Districts de Nosy Be, Ambanja, Ambilobe, Besalampy, Maintirano, Morafenobe, Antsalova, Ambatomainty, Belon'i Tsiribihina, Morondava, Manja et Morombe. Les services de la météo invitent ainsi à une vigilance et au suivi des mises à jour du bulletin qu'ils délivrent.