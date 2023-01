Madagascar: Conservation International - Suivis en drone de l'évolution des plantations des VOI

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Paysages Durables dans l'Est de Madagascar, sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, et mis en œuvre par Conservation International, des nombreux paysans membres des communautés de base VOI en tirent des retombées économiques positives.

Outre le partenariat en matière de conservation des corridors forestiers Ankeniheny-Zahamena et Ambositra-Vondrozo, ces paysans sont dotés des jeunes plants de caféiers, de girofliers et de vanilliers en vue de promouvoir des activités génératrices de revenu.

Investigation sur terrain. A titre d'illustration, Zafinirina Marcelline, membre d'une VOI Dongoavelona a bénéficié 320 jeunes plants de caféiers en 2019. Quant à Iambilahy Jean Pierre, le président de cette communauté locale de base, il a été doté de 57 plants de girofliers pour la même période. Après avoir fourni des encadrements techniques et tous les appuis nécessaires au développement de ces activités agricoles, Conservation International a effectué des suivis en drone de l'évolution de ces plantations en l'espace de trois ans, en complément des investigations sur le terrain. Pour Zafinirina Marcelline, elle a pu planter du café sur une superficie de plus d'un hectare tandis qu'Iambilahy Jean Pierre dispose d'une grande parcelle de plantation de girofliers sur une surface de plus de trois hectares.

Source de revenu durable. Le taux de repousse de ces plantations est de l'ordre de 100%. Une chose dont on est sûre, le développement de ces activités agricoles constitue une source de revenu durable pour les membres des communautés locales de base contribuant à la conservation de ces corridors forestiers, d'ici quelques années une fois que les récoltes peuvent être exploitées. L'augmentation du taux de séquestration de carbone et la lutte contre l'érosion des sols ne sont pas en reste.