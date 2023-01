Madagascar: Lendemain de fête - Des ménages amenés à vendre des biens

Le mois de janvier, ressenti comme le mois le plus difficile de l'année, est fidèle à sa " réputation " pour certains ménages qui ont déjà du mal à assurer les dépenses quotidiennes, notamment l'alimentation et les autres charges fixes.

Des ustensiles de cuisines, des rideaux, des appareils électroménagers et autres effets vestimentaires, sont proposés à la vente par des particuliers. Il s'agit de que certains ménages sont contraints de mettre en vente faute d'argent. Le lendemain de fête s'annonçait difficile, mais ces faits, visibles depuis quelques jours dans des lieux de vente d'articles ménagers ou de meubles de seconde tel aux 67ha ou à Isotry, illustrent les difficultés auxquelles font face certains ménages actuellement à Antananarivo. " Des gens viennent ici pour vendre leurs vaisselles. Pas celles qu'ils utilisent tous les jours, mais celles réservées aux grandes occasions, pour espérer les vendre à bon prix ", confient quelques marchands installés sur le bord d'une partie du canal Andriantany.

Le rideau est tombé, en effet, sur les fêtes de fin d'année au cours desquelles les familles ont effectué des dépenses plus ou moins conséquentes. La reprise du train-train quotidien, se fait avec difficulté si l'on se réfère aux soucis financiers auxquels font déjà face certains ménages, dont le nombre est difficilement quantifiable. Ces cas sont néanmoins visibles sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, canaux choisis par certains particuliers pour vendre quelques biens, essentiellement des articles ménagers.

A ne pas confondre avec les professionnels (bien que souvent informels) dont l'activité consiste à revendre des articles de seconde main collectés de diverses manières, ces vendeurs d'un autre genre sont des particuliers qui n'en font pas une activité professionnelle : ils mettent en vente leur four, leurs marmites et autres assiettes, voire le canapé, le téléviseur ou la machine à coudre, et les proposent en ligne. Pour plus de discrétion, ou pour assurer une meilleure exposition de leurs articles afin de pouvoir les vendre plus rapidement et à un meilleur prix qu'au marché d'Isotry ou aux 67ha. Six jours seulement après le début de la nouvelle année, des ménages ont déjà recours à cette solution, et l'assument, car elle leur permet de ne pas tomber dans la spirale dangereuse des dettes.