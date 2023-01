Madagascar: Marenina aloha - Le nouveau clip " engagé " de Samoela

Un nouveau clip de Samoela qui est sorti au tout début de l'année, le lundi 3 janvier dernier pour être plus précis, un genre de cadeau du groupe en guise de salutations pour accueillir la nouvelle année.

Cet opus engagé, qui parle visiblement de faits de société et de politique, intitulé Marenina aloha, est issu du dernier album du groupe, Bandy Rangahy. Le clip est désormais disponible sur toutes les plateformes musicales, les réseaux sociaux et sur YouTube. En rappel, ce 11è album du groupe est sorti officiellement au mois de juillet de l'année dernière.

Les musiciens et collaborateurs de Samoela qui ont participé à la réalisation de cet album ont été aperçus dans ce nouveau clip. Parmi eux, Silo Andrian, le célèbre musicien multi-instrumentiste, témoigne à notre demande sur la collaboration qu'il a apportée dans le clip et l'album : " Samoela a composé toutes les chansons de l'album. Son arrangeur et ses musiciens de base ont déjà tout préparé avec lui. Je n'ai plus eu qu'à apporter ma personnalité et ma couleur au son et à l'atmosphère de l'album par la suite, lorsqu'il m'a invité à y participer. J'ai joué sur toutes les chansons de l'album ".

En ce qui concerne le titre de l'album, Bandy Rangahy, il ajoute qu'ils ont pu s'apercevoir, et ont pris conscience d'avoir mûri. Ils ont fait preuve de caractères qui distinguent les " Messieurs " durant la préparation de cet album, mais gardent toujours au fond de chacun d'eux leur côté " bad boy " ou " bandy ", du fait que cela fait longtemps qu'ils se côtoient.