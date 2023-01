Madagascar: Insécurité - Les attaques contre les paramédicaux prennent de l'ampleur

Les agents paramédicaux continuent de subir les attaques des " dahalo " dans leurs lieux de travail. Ils lancent un énième appel aux autorités et réclament une protection.

L'heure est grave !

C'est de cette manière que le président du Syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar (SISFM), Jerisoa Ralibera, a décrit la situation actuelle par rapport à l'insécurité dans leurs lieux de travail. " Il y a quatre jours, un agent paramédical a été attaqué à Antsalova dans la région Melaky. Les assaillants ont violenté notre collègue à son bureau. Il a été évacué en urgence absolue après une agression par plusieurs coups de couteau ", déplore-t-il. Toujours dans la région Melaky mais dans le district de Maintirano, un autre agent paramédical a été attaqué sur le chemin du travail à la fin de l'année 2022 mais aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. " Le bureau du syndicat a reçu six doléances au cours de l'année 2022 par rapport aux attaques subies par nos collègues. Mais cela peut s'élever jusqu'à la trentaine en une année puisqu'il ne faut pas non plus oublier que certains d'entre eux éprouvent d'énormes difficultés à capter le réseau téléphonique et ne parviennent pas à nous communiquer les réalités sur le terrain", a-t-il indiqué.

Protection

Face aux attaques contre les paramédicaux dans les zones reculées, ils tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Le SISFM réclame une protection et demande aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurisation. " Selon la loi en vigueur, le fonctionnaire a droit, conformément aux dispositions fixées par la Loi pénale de ses fonctions, à la protection de l'administration dont il relève, contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations, quelle qu'en soit la nature dont il peut faire l'objet et à la réparation, le cas échéant, du préjudice qui en est résulté. L'administration prend également en charge et en totalité les frais médicaux ainsi que les frais d'hospitalisation des fonctionnaires traités dans les centres médico-sociaux et dans les formations sanitaires publiques ", rappelle Jerisoa Ralibera.

Solutions

Le SISFM a appelé le ministère de la Santé publique à organiser une table ronde pour voir de près ce mal qui ronge les agents paramédicaux. Le syndicat a indiqué qu'il privilégie en ce moment la discussion avant d'organiser une manifestation quelconque pour tirer la sonnette d'alarme. À titre de rappel, ce syndicat a déjà organisé en 2020 une "journée de solidarité " pour réclamer plus de sécurité et rendre hommage à leur collègues décédés suite à une agression.