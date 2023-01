Madagascar: FFKM - Ammi Andriamahazosoa prend la présidence pour 2023

Le président national du FJKM assurera la présidence du conseil œcuménique des églises chrétiennes pour cette année 2023. Ce sera une année électorale durant laquelle cette organisation ne compte pas rester comme simple spectateur.

Samoela Jaona Ranarivelo, président de l'église anglicane malgache met fin, en ce mois de janvier, à son mandat de président du conseil œcuménique des églises chrétiennes ou FFKM. Il a assuré cette fonction durant l'année 2022 en vertu du principe tournant qui est appliqué pour la présidence de ce conseil œcuménique. En effet, l'église catholique romaine, le FJKM ainsi que l'église luthérienne, et les anglicans font le tour pour diriger ce conseil dont les activités sont réparties sur différentes branches à travers les ramifications au niveau des districts. Dorénavant, le président national du FJKM, Ammi Irako Andriamahazosoa, jouera le rôle de chef d'orchestre à la tête de cette structure pendant une année. Officiellement, ce pasteur entrera en fonction après la passation entre les deux chefs religieux qui va se dérouler le dimanche 22 janvier prochain à l'église anglicane d'Ambohimamory.

1991

La présidence de Ammi Andriamahazosoa à la tête du FFKM tombe dans une année très politique où les prochaines élections présidentielles figureront parmi les grands rendez-vous de 2023. Et l'ambiance se fait déjà ressentie dès l'entame de la nouvelle année. Les discours des leaders politiques et des potentiels candidats à la magistrature suprême abordent les élections à venir et évoquent déjà à leurs partisans respectifs la " victoire " et une " lutte ". Dans la foulée, le FFKM est déjà sollicité pour intervenir car une " nouvelle crise politique " est déjà redoutée par certains observateurs. Lors des crises majeures, depuis 1991, ces églises influentes, membres du FFKM, ont fait peser de tout leur poids pour s'immiscer dans les crises et facilitent les issues à travers une médiation inédite. Pour cette année, les voix qui craignent une autre crise politique fait encore appel au service des religieux pour faire le tampon et éviter que les choses se dégénèrent.

Force de frappe

Des projets pour la mise en place d'un organe d'observation électorale serait déjà dans les tuyaux au niveau du FFKM. La même mouture que celle qui a été déployée par le conseil œcuménique des églises chrétiennes lors des élections de 2001 serait déjà en passe de voir le jour dans les prochains mois. Elle sera dotée d'un effectif qui pourrait atteindre les districts avec une compétence qui n'a aussi rien à envier aux professionnels de la commission électorale, nous a confié une source au courant du dossier. Le FFKM pourrait alors se doter d'une force de frappe non négligeable durant cette année électorale si son projet sera mis en place. Quant à Ammi Andriamahazosoa, la présidence du FFKM ne sera pas le seul couronnement qui lui sera attribué pour cette année. Le président du FJKM sera aussi le prochain président du conseil des églises protestantes malgaches (FFPM) pendant cette année 2023.