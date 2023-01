Madagascar: Terrain Ankatso - Un panneau de basket frappé par la foudre

Les bris de verre d'un panneau en plexiglas du terrain de basket d'Ankatso ont affolé la toile cette semaine.

Le fait s'est produit dans l'après-midi du 2 janvier, laissant ce panneau hors service. Cela a provoqué des frustrations chez les férus du ballon orange car ce panneau figure parmi les nouveaux matériels pour les terrains omnisports d'Ankatso qui ont été construits dans le cadre de la collaboration entre l'Université d'Antananarivo et la ligue d'Analamanga. C'est donc l'agent de sécurité d'Ankatso qui a failli endosser la faute car il n'a pas pris son rôle au sérieux. Le rapport mené par l'équipe d'Yvon Randriantsimahasaraka a, pourtant, révélé mercredi qu'il ne s'agissait pas le fait d'un humain.

" La vitre du panneau flexible du terrain de basket numéro 1 a été probablement frappée par la foudre ", peut-on lire sur le rapport qui a été transmis à la Direction de l'Office des Sports et de la Culture (DOSC). Ce constat reste empirique et est limité à quelques informations parcellaires. Les caméras de surveillance sont ainsi recommandées pour la sécurité des biens publics. Pour rappel, ces terrains omnisports d'Ankatso qui ont mal vieilli seront réhabilités grâce à la coopération entre l'Université et la ligue Analamanga.

Ce lieu se transformera en une grande infrastructure qui pourra accueillir des rencontres internationales. On y verra également un terrain de volley-ball de 15,20 m2 et un bâtiment R+1 dont le rez-de-chaussée sera composé de toilettes, d'un vestiaire ainsi que d'un bureau de liaison et d'une grande salle à l'étage. Les gradins seront réaménagés pour pouvoir accueillir une centaine de spectateurs.