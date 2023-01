Madagascar: Projet CERF à Ampanihy - Des petits matériels agricoles pour les participants

Les petits agriculteurs de la région Atsimo Andrefana peuvent accroître leur production. C'est dans cette optique que la FAO (Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture) mène des actions en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, ainsi que celui de la Pêche et de l'Economie Bleue.

Hier, ces partenaires ont tenu une session de distribution de PMA (Petits matériels agricoles), dans le cadre du projet CERF (Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires). En effet, près de 1 200 participants à ce projet ont assisté à la séance de distribution organisée dans la commune rurale Ejeda, district Ampanihy, région Atsimo Andrefana. Pour cette fois, Anivorano, Sevaseva, Bekinagna, Anosy et Sakanay sont les cinq fokontany bénéficiaires de ces PMA distribués. A noter que le projet CERF, réalisé en partenariat avec l'ONG Ressources vertes, compte déjà plus de 6 000 participants.

Humanitaire

Le CERF est un fonds humanitaire établi en 2006, alimenté tous les ans par les contributions des gouvernements et du secteur privé et constitue ainsi un fonds commun de réserve en appui à l'action humanitaire. Depuis sa création, plus de 1,5 milliard de dollars en financement CERF a été alloué depuis aux équipes de pays humanitaires dans plus de 70 pays, dont Madagascar. En moyenne, ce fonds accorde tous les ans environ 400 millions de dollars à 50 équipes de pays humanitaires. Selon ses représentants, l'objectif de CERF est de promouvoir une action et une réponse rapides pour éviter les pertes en vies humaines, améliorer la réponse aux besoins urgents et renforcer les éléments de base de la réponse humanitaire. De ce fait, les secteurs qui reçoivent son financement sont surtout l'alimentation, la santé, l'eau et assainissement et les abris.