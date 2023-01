Madagascar: Salaire des fonctionnaires - Le processus de paiement suit son cours normal

Les fonctionnaires et les retraités peuvent se rassurer. Il n'y aura pas de problèmes en ce qui concerne le paiement de leurs salaires pour ce mois de janvier, considéré comme le plus long de l'année mais qui sera raccourci pour les cadres et agents de l'Etat habitués à être payés le 20 du mois.

" Le processus de paiement suit son cours normal ", précise-t-on au niveau du Trésor public dont les techniciens sont habitués chaque début d'année à se dépenser pour permettre aux fonctionnaires d'être payés à temps.

Sésame

Le décret 2023-006 du 4 janvier 2023 portant répartition des crédits autorisés par la loi n° 2022-015 de finances 2023 a été adopté en conseil de gouvernement, apprend-on de source autorisée. Une étape suivie normalement de la publication de l'arrêté d'ouverture de crédits qui constitue en quelque sorte le sésame qui ouvre la porte des dépenses publiques dont les salaires des fonctionnaires. En effet, comme leur nom l'indique, ces deux textes réglementaires répartissent et ouvrent les crédits accordés aux ministères et institutions publiques en vue du paiement de leurs dépenses au titre de l'année 2023. Y compris, bien évidemment, les soldes et pensions qui font partie des dépenses obligatoires dont le paiement fait partie des priorités de l'Etat qui, contrairement à certaines informations véhiculées sur les réseaux sociaux, n'est pas à court d'argent. " Les recettes publiques continuent de rentrer normalement ", précise-t-on au niveau de l'administration du Trésor qui s'apprête en tout cas à payer les pensionnaires et les salariés de l'Etat selon le calendrier d'usage.

Moyens de sa politique

Sur ce point, d'ailleurs, comme tous les mois, l'administration du Trésor a déjà publié le calendrier de paiement des pensions prévu à partir du 10 janvier prochain. Le paiement des salaires aura probablement lieu dès le 20 janvier prochain puisque le virement sera effectué normalement les 18 et 19 janvier. En somme, l'Etat dispose des moyens de sa politique aussi bien pour la gestion de ses ressources humaines que pour les investissements. Dans la loi de finances 2023, les prévisions de la Direction Générale des Impôts font état d'un objectif de 4.786,2 milliards d'ariary de recettes fiscales intérieures. Pour la douane, les recettes devraient atteindre les 4.236,1 milliards d'ariary, d'après toujours les prévisions de la LFI. Pas de problème de trésorerie en somme pour l'Etat qui va par ailleurs poursuivre des dépenses d'investissements pour la réalisation des objectifs de développement définis dans le Plan Emergence de Madagascar.