Madagascar: Tselonina - Un double album bientôt

Tselonina, ou Ramanantselonina de son vrai nom, l'artiste malgache au franc-parler et à la voix rocailleuse, a du nouveau pour ses fans cette année. Deux très bonnes nouvelles pour être plus précis. En effet, il sortira non pas un mais deux albums, rien de moins. Ses deux productions, il les a préparées il y a bien longtemps, en tout cas bien avant la période de la pandémie de la Covid-19. Ils sont maintenant fin prêts mais encore en attente d'une campagne de promotion. Ce prodige de la guitare avoue d'ailleurs à ce sujet, mener sa barque seul, sans agent ni producteur.

Le premier album, Bogosy tsy ampy sôsy, riche de 10 titres, comporte les meilleurs tubes qui ont grandement contribués à faire sa renommée. Il y aura Tsara Petrapetraka, Zany ho malaza, Tsy mahay maka, Ravaomaria...

Le deuxième, intitulé Fihirana fanampiny, comporte également 10 opus, tous de sa composition, dont Saofera, Lokomboasary, Fanambarana, Aiza izy izay... entre autres. Ce deuxième album a vu la participation active de Kinta, Papay, Mparany et Feno ainsi que Raliva Valiha. Les deux albums ont été enregistrés au studio de Batata de Iraimbilanja. Ce dernier album verse plutôt dans la nostalgie, rassemblant des chansons country, qu'il a composées, il y a bien longtemps également, et qui, par la même occasion, constitue une découverte pour les générations plus récentes.

D'ailleurs, cet auteur-compositeur-interprète qui se dit de la même génération que Mahaleo et Lôlô sy ny Tariny a commencé à composer ses premières chansons en 1972. Il a à son actif plusieurs albums en cassettes, des chansons qu'il n'arrive même plus à compter. Nostalgique, Tselonina n'oublie pas de mentionner son disque 45 tours, qui comporte deux titres particuliers, Taonina iraika et Malaina Mody. En tout cas, il ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il continue encore et toujours de composer des chansons, une sorte de carburant pour lui.

Quant à ces deux albums qui seront bientôt dans les bacs, il les dédie à ses fans comme un témoin du passé, un genre de souvenir mais aussi une opportunité pour le public de contribuer au soutien de cet artiste au talent authentique. En tout cas, une journée dédiée à la présentation de ces albums en présence de l'artiste, suivie d'une séance de dédicace sera programmée en temps et en heure, histoire de rencontrer les fans directement au passage.