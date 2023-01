Madagascar: Travail des enfants - Le phénomène persiste

Pratique courante depuis des décennies, les enfants de moins de 18 ans, employés par des familles pour assurer les travaux domestiques, semble tenace.

En dépit de la législation existante visant à éliminer toutes formes de travail des enfants, et malgré les initiatives et actions venant de diverses entités pour sensibiliser et lutter contre cette pratique, le phénomène persiste. Selon l'enquête sur la situation socio-économique des ménages (MICS 2018), 47% des enfants de moins âgés de 5 à 17 ans sont concernés par le travail des enfants à Madagascar. Pour les filles en particulier, le travail domestique dans des familles urbaines, est très courant. Leurs conditions de travail et de vie sont, dans la majorité des cas, déplorables et frisent l'exploitation.

Décès

Le cas récent d'une jeune fille de 15 ans, employée dans une famille à Antananarivo et renvoyée à ses parents dans un cercueil, a choqué l'opinion publique. Au-delà du débat sur la cause, encore floue, du décès de cette jeune fille, ce cas illustre une fois de plus la persistance du phénomène du travail des enfants comme aide familiale. Concernant ce cas en particulier, une enquête a été ouverte par les autorités. Il a été appris que la jeune fille a été emmenée par ses employeurs dans un hôpital, mais qu'elle était déjà décédée à son arrivée dans l'établissement. D'autres formes de travail des enfants, restent également tenaces. Le travail agricole, touchant davantage les garçons, ainsi que plusieurs autres formes de travail exécuté dans des conditions dangereuses, sont des phénomènes tout aussi courants.