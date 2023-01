Madagascar: Rage of Rock, 2e édition - Rendez-vous en juillet

Le festival Rage of Rock revient cette année pour deux jours et une nuit de festivités non stop. Ce rendez-vous désormais annuel aura lieu en juillet, plus précisément les 29 et 30 juillet prochains. Les inconditionnels du rock y retrouveront au moins une douzaine de groupes de rock et de métal malgaches pour une immersion totale dans le mouvement.

Contrairement à la première édition qui avait combiné la protection de l'environnement au mouvement rock, cette deuxième édition du festival sera entièrement allouée à faire connaître et découvrir le rock et le métal local. Les deux thèmes ont été séparés, étant donné qu'une branche a été spécialement créée pour s'occuper du reboisement systématique et de tout ce que le mouvement rock fera pour la protection de l'environnement.

Le festival a pour objectif de rassembler les inconditionnels en un même lieu, de faire connaître l'envergure du rock et du métal à Madagascar mais également de promouvoir les jeunes générations d'artistes rock sans faire oublier les anciens.

Outre les spectacles et prestations des artistes, des stands de jeux, et différents concours dont la meilleure tenue de rockers par exemple, seront programmés, sans oublier les ventes d'accessoires, de tenues de rockers ou les stands de tatouages...

Des motards auront également un espace dédié dans le lieu où se déroulera le festival pour faire des démonstrations de stunt, des figures de voltige sur la roue arrière ou la roue avant de leur moto entre autres. Une grande fête en perspective. Plus que quelques mois pour les artistes pour s'y préparer et pour le public, pour patienter.