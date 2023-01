Madagascar: Football - Madagascar compte dix-neuf arbitres internationaux

La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé la liste des arbitres internationaux exerçant en 2023. La Grande île peut être fière des 19 arbitres sélectionnés.

Dix-neuf arbitres malgaches pourront officier les matches internationaux pour cette année 2023. L'instance internationale a publié les noms des arbitres internationaux dans le monde. Pour Madagascar, la liste est composée de 13 hommes et 6 femmes. Cinq noms sont retenus dont deux femmes et quatre hommes pour les arbitres centraux. Le nom de Andofetra Rakotojaona, l'arbitre international malgache depuis 2014 figure dans la liste. Il est habitué à arbitrer des rencontres internationales et figure parmi les arbitres africains ayant décroché un contrat professionnel avec la CAF. Ses coéquipiers Abdoul Kanoso, Njaka Lovasoa Raharimanantsoa, Ben Ibrahim Tsimanohitsy et les deux femmes entre autres Rosa Dominique Hanjavola et Rosalie Rosalie, complètent la liste.

La plupart sont des arbitres assistants qui sont au nombre de 11 en tout. Il n'y a pas de nouvelles têtes car le plus récent est dans ce monde depuis 2019, s'agissant de Dimbiniaina Andriantianarivelo. La Malgache Pélagie Lidwine Rakotozafinoro est la plus ancienne parmi eux, étant arbitre de la FIFA depuis 2004. Elle n'a jamais cessé de progresser. En 25 ans de carrière internationale, Pélagie a tout vu. Elle est la seule arbitre malgache à avoir arbitré les Jeux olympiques, la Coupe du monde, sans parler des finales de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine, les Jeux olympiques de la jeunesse et la CAN U17 chez les garçons. Par ailleurs, deux Malgaches sont retenus dans la discipline Beach soccer à savoir Hachim Said et Maolidy Tsaralaza. Madagascar ne dispose pas encore d'arbitres internationaux de Futsal et de VAR. C'est le même cas pour Seychelles et Comores. Pour l'heure, seule l'île Maurice détient dans sa liste des arbitres internationaux de Futsal et de VAR au niveau de l'Océan Indien. En 2020, 24 arbitres ont réussi au " fitness test ", un test d'évaluation des qualités physiques imposé par la Fédération internationale de football association (FIFA) en 2020 aux arbitres internationaux.

La liste compte :

Arbitres :

- Andofetra Rakotojaona

- Rosalie rosalie

- Dominique Rosa Hanjavola

- Abdoul Kanoso

- Njaka Lovasoa Raharimanantsoa

- Ibrahim Ben Tsimanohitsy.

Arbitres assistants :

- Dimbiniaina Andrintianarivelo

- Pierre Andriavoavonjy

- Lionel Hasinjarasoa

- Augustin Herinirina

- Velomanana Jinoro

- Lidwine Rakotozafinoro

- Nivo Ramanantsara

- Ravonirina Harizo Randrianarivelo

- Pauline Rasoanirina

- Danison Ravelomandimby

- Herilalaina Soarinoro Asom Razafitsalama

Arbitres de beach soccer

- Saïd Hachim

- Tsaralaza Maolidy