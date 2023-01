Zimbabwe: Tennis - Dix joueurs en mission à Harare

La sélection nationale de tennis des moins de 14 et 16 ans a quitté Maurice, hier. Dix joueurs participeront aux Championnats d'Afrique 2023 au Zimbabwe. Le tournoi individuel est annoncé du 7 au 10 courant. La compétition par équipes suivra du 11 au 15 sur les courts en dur du Harare Sports Club. Elle réunira six pays, soit le Zimbabwe, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et Maurice.

Chez les moins de 16 ans, Maurice sera représentée par Tejaswini Jessoo et Resse Desaubin chez les filles. Loïc Gébert, Rushil Seewoosurrun et Aidan Foo Kune s'aligneront en masculin. Dans la catégorie des moins de 14 ans, la Fédération mauricienne de tennis (FMT) mise sur Aymeric Thomas, Mathis Dorchies et Joshua Coquet. Dans cette catégorie d'âge, ce sont Richaa Gowreesunkur et Haniah Subratty qui concourront en féminin. Les joueurs sont accompagnés de l'entraîneur Simon Leconte. Dans le tournoi par équipes, les gagnants de chaque tableau se qualifieront pour les Championnats d'Afrique par équipes prévus en mai ou juin.

Les joueurs de la sélection âgés des moins de 14 ans étaient à l'île de La Réunion en décembre pour participer à deux tournois multi-chances organisés par le Tennis Club Petite-Île et le TCM Tampon. Au tournoi de Petite-Île, disputé du 15 au 18 décembre, c'est la Mauricienne Anna Chan qui s'est imposée en finale contre la Saint-Gilloise Siloé Vallon- Hoareau. Malheureusement, Anna Chan fait l'impasse sur les Championnats d'Afrique australe. Sa partenaire de double à La Réunion, Haniah Subratty, sera, elle, de la partie. Elles avaient remporté le double à Petite-Île face à Siloé Vallon- Hoareau et Lola Bourdenet. Haniah Subratty s'est aussi imposée en simple féminin devant Lola Bourdenet lors de la deuxième étape disputée au Tampon du 19 au 22 décembre.

Les sélections

Filles

U16

Tejaswini Jessoo

Reese Desaubin

U14

Richaa Gowreesunkur

Haniah Subratty

Garçons

U16

Loïc Gébert

Rushil Seewoosurrun

Aidan Foo Kune

U14

Aymeric Thomas

Mathis Dorchies

Joshua Coquet