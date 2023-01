Ile Maurice: Disque de l'année - Les chansons qui ont fait vibrer les Mauriciens

On l'entendait en boucle sur toutes les ondes en 2022. Après avoir voté pour leurs chansons préférées pendant le mois de décembre, les Mauriciens ont découvert les classements des Disques de l'Année 2022. Voici le classement dans les trois catégories (locale, orientale et occidentale) des quatre différentes radios (Top FM, Radio One, MBC Radio et Radio Plus).

Catégorie Locale - Sakouy li amor

Au niveau local, la compétition aura été beaucoup plus rude avec de belles révélations cette année. Mais c'est Sakouye li a mor de Yansley et le groupe séga nou Anset qui remporte la première place sur les quatre radios à l'île Maurice. Ce séga, alliant des sonorités modernes et le rythme tipik, figure sur l'album La Flamme . Le morceau a mis les Mauriciens "dan lazwa", les faisant se déhancher dans les fêtes. Endiablant, le titre Sakouy li amor a conquis le coeur des amateurs du bon vieux séga. Le paradoxe c'est que ce sont les jeunes qui s'y sont collés.

Catégorie Orientale - Kesariya

Côté Bollywood, c'est la voix mélodieuse d'Arijit Singh qui a gagné les coeurs des Mauriciens avec Kesariya, du film Brahmastra. La chanson est composée par Pritam et écrite par Amitabh Bhattacharya. Ce film a plu de par son côté fantastique, action et aventure. Sorti en septembre 2022, il réunit deux star kids, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, pour la première fois à l'écran. D'ailleurs, ils sont tombés amoureux lors du tournage du film et ils se sont mariés en avril 2022. Ils ont eu une fille en novembre dernier.

En deuxième position, nous retrouvons Pasoori des chanteurs pakistanais Ali Sethi et Shae Gill. Avec 410 millions de vues sur YouTube, Pasoori est devenu le clip vidéo de Coke Studio le plus regardé de tous les temps.

Catégorie Occidentale - Calm down

On l'entendait en boucle pendant toute l'année et c'est sans grande surprise que Calm Down du chanteur nigérian Rema a raflé le titre de 'Chanson internationale de l'année'. Sa collaboration avec Selena Gomez a permis à la chanson d'atteindre la première place du classement Billboard US Afrobeats Songs et a culminé à la cinquième place du classement Global 200. Le rappeur nigérian a fait un carton avec ce titre sur le plan international.

BTS surfe toujours sur la vague de la popularité. Le groupe coréen a collaboré avec Benny Blanco et Snoop Dogg. Leur chanson Bad Decisions est en deuxième position dans la catégorie occidentale.

Catégories Orientale et Souvenir

Le disque de l'année catégorie bhojpuri est Andhvisvaas des chanteurs Biswajeet Mahess et Ved Prakash Mahess. Et, pour terminer dans la catégorie souvenir, c'est le titre I will always love you de Whitney Houston qui a décroché la palme sur la MBC Radio.

Découvrez le Top 10 de Radio Plus

Catégorie Locale :

1. Sakouy li amor (Yansley & Sega Nou Zanset)

2. To Mo Destine (Jonathan Cyrus ft Chelsea)

3. Gro Sega (Les Zilwa)

4. The Nature (Iyarkai)

5. San Twa (Connie Casimir ft JSB Morning Game)

6. Enn Lot Kuma Mwa (Laura Beg)

7. Ti Mamzel (Lyonsquad ft Ejilen Music)

8. Gaté (Warren Permal ft Médérice)

9. Sega Li Lao (Valo)

10. Zoli Garson (Dukesbridge United ft Jason Heerah)

Catégorie Orientale

1. Kesariya (Brahmstra)

2. Pasoori (Ali Sethi & Shae Gill)

3. Shaamat (Ek Villain Returns)

4. Dil (Ek Villain Returns)

5. Tum Tum (Enemy)

6. Srivalli (Pushpa)

7. O Antava Mawa (Pushpa)

8. Meri Jaan (Gangubai Kathiawadi)

9. Apna Bana Le (Bhediya)

10. Chandra (Chandramukhi)

Catégorie Occidentale

1. Calm Down (Rema, Selena Gomez)

2. Bad Decisions (BTS, Benny Blanco & Snoop Dogg)

3. Hayya Hayya - Better Together (Trinidad Cardona/Davido/AISHA)

4. As It Was (Harry Styles)

5. Hold My Hand (Lady Gaga)

6. Watawi (Ckay - ft Davido, Focalistic & Abidoza)

7. Come Back Home (Sofia Carson)

8. Break My Soul (Beyoncé)

9. Up (Inna ft Sean Paul)

10. Bam Bam (Camilla Cabello ft Ed Sheeran)