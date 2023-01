Egypte: Allocution du Président Al-Sissi lors de l'inauguration de projets nationaux à Sohag

document

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux

Mesdames et messieurs,

Noble peuple d'Égypte,

J'ai le plaisir de commencer ma visite de terrain au début de la nouvelle année 2023 en visitant le gouvernorat de Sohag, le bon cœur de la Haute-Égypte, la terre de la bonté et de l'originalité, le pays de sagesse dont la terre était connue de la civilisation il y a des milliers d'années, lorsque nos ancêtres se sont lancés dans la construction de la terre.

C'est mon bonheur d'être au milieu du peuple de Sohag en particulier et du peuple de la Haute-Égypte en général, ils sont le peuple de générosité, de bonté et de galanterie.

J'aimerais profiter de cette occasion pour saluer et apprécier la foule égyptienne, ce peuple brave et grandiose qui prouve chaque jour qu'il est enraciné dans l'histoire, inspiré par des pas vers l'avenir avec une volonté solide et une ferme détermination.

Mesdames et messieurs,

Honorables habitants dans la Haute-Égypte,

La fierté en moi a atteint son apogée, et nous assistons aujourd'hui ensemble à ces réalisations et au grand rêve de notre patrie dont les caractéristiques ont commencé à former une réalité tangible sur le terrain.

Elles étaient élargies géographiquement et intégrées sectoriellement, avec une planification rigoureuse, faites par des mains égyptiennes fortes et capables de transformer le rêve en réalité.

Ma fierté a augmenté alors que nous assistons ensemble aux épopées de la construction qui s'étendent à toutes les régions du pays, au premier rang desquelles la Haute-Égypte, qui a beaucoup souffert, et donc mes directives étaient claires pour toutes les agences de l'État, plaçant le développement de la Haute-Égypte dans ses priorités et intégrant nos efforts pour réaliser un essor de développement dont les effets se répercutent directement sur le citoyen, que ce soit sur le niveau des services qui lui sont fournis, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, ou pour construire et améliorer l'infrastructure, parallèlement aux grands projets nationaux qui sont mis en œuvre pour valoriser les actifs de l'État, afin de soutenir l'économie.

Je vous affirme avec une sincère volonté que nous avançons dans le processus de développement de la Haute-Égypte et de travail avec toute la diligence, dans le but de fournir au peuple de la Haute-Égypte ce qu'il mérite en termes de développement, de stabilité et de qualité de vie.

Noble peuple d'Égypte,

La guerre russo-ukrainienne approche de la fin de sa première année, elle a commencé et évincé l'épidémie de Corona dans ses effets négatifs sur l'économie mondiale, et l'a multipliée. Personne n'a échappé à ces effets, et les économies mondiales ont souffert des répercussions négatives sur tous les pays du monde.

En Égypte, nous les avons affronté avec force tout en profitant de la réforme économique qui a reflété nos capacités à faire face à cette crise mondiale. La gestion de cette crise était basée sur les efforts déployés visant à atténuer ces effets directs sur le citoyen grâce à une série de mesures de la protection sociale, en contrôlant les vagues d'inflation qui ont frappé le monde et nous a affecté tous.

Parallèlement à ces mesures, l'État a renforcé le rôle du secteur privé et a attiré les investissements directs pour soutenir les indicateurs macroéconomiques, et mettre en œuvre des initiatives et des stratégies pour localiser l'industrie locale et maintenir les exportations, afin de réduire le solde du déficit commercial, ce qui se reflète directement sur la valeur de la facture annuelle des importations.

Je vous assure en toute sincérité et impartialité que, malgré tout, nous irons ensemble, pas seulement pour passer cette crise, mais pour créer un avenir brillant, avec la volonté d'Allah, digne de nos sacrifices, en soyant fiers de le présenter à nos fils et petits-fils.

Je vous parle en croyant en notre nation, ses capacités, ses fils, ayant de l'espoir pour son avenir.

L'Égypte est la grande patrie qui a enseigné au monde et à ses habitants comment créer la civilisation et les miracles. Elle est capable de nous faire récrire l'histoire avec une formulation égyptienne et nationale, par les mains de ses fils, elle réalisera les rêves, et avec la volonté nous surmonterons les défis, avec la volonté d'Allah.

Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte