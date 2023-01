Tunisie: 2e congrès de l'ASBU - Les médias arabes à l'ère du boom numérique

Le 2e congrès de l'Asbu est prévu pour les 13 et 14 janvier 2023 à Tunis au siège de l'Asbu et a pour plusieurs thématiques la digitalisation des médias arabes, leur devenir au fil de l'évolution technologique mondiale et la domination du numérique. Un état des lieux du secteur médiatique dans le monde arabe, constats et solutions, seront étalés et décortiqués à travers différents axes majeurs.

L'Asbu tient à faire de ce congrès un rendez-vous annuel crucial afin de faire le point sur les maux du secteur, ses avancés et les menaces qu'il encourt, dans une époque caractérisée par la domination de la technologie. Après le mainitien d'un premier congrès qui s'est tenu en 2021, simultanément, avec le 21e festival de l'Asbu, une 2e édition s'impose réunissant une trentaine de spécialistes et invités, participants à des interventions édifiantes.

" La domination numérique mondiale : comment la contrer dans le monde arabe ", thème principal qui résonne comme une préoccupation majeure : elle est génératrice d'enjeux importants dans le monde arabe. L'évolution numérique ouvre certes des horizons infinis et est vecteur d'un changement radical mais contient également son lot de dérives et de menaces persistantes sur le devenir d'un métier, son éthique, sa déontologie. Les médias audiovisuels, étant les plus touchés, subissent avantages et conséquences (négatives et positives) des suites de cette mutation numérique.

Priorité à l'échange et à une prise de conscience générale dans le cadre de ce 2e congrès. Les enjeux majeurs qui seront discutés toucheront de près les volets culturel et social. L'économie numérique, la protection des données personnelles et la lutte contre les " fake news " seront également au cœur du débat. Faire participer les pays arabes à cette révolution numérique et ne pas seulement la subir est un enjeu majeur parmi d'autres. Différentes expériences à l'échelle du monde arabe autour de l'audiovisuel et de sa mutation seront mises en valeur et revues. Citons les expériences jordanienne, irakienne, égyptienne, libanaise.

A l'échelle internationale, les invités - participants aborderont ce boom du numérique en Europe, en Asie, et dans des organismes internationaux connus. Des axes traitant de l'amélioration du contenu numérique arabe, de la protection de l'enfance et de la sphère personnelle seront longuement discutés. Des sujets comme la lutte contre le discours de haine et de racisme, la chasse à l'intox ou comment faire bon usage des réseaux sociaux sont également à l'ordre du jour.

Stratégies et réformes à appliquer seront proposées, selon Abderrahim Souleyman, directeur général de l'Asbu, qui a présenté le programme de l'évènement lors d'une conférence de presse. De nouvelles mesures seront annoncées concernant le devenir de l'économie numérique, la création imminente d'un un organisme qui fait office d'observatoire pour le secteur audiovisuel, et l'émergence de plateformes numériques. Des ministres, des spécialistes et des docteurs prendront part à ce congrès et seront annoncés au fur à mesure.