Maroc: INDH à Al Haouz - Le Complexe social des personnes en situation de précarité, une structure au service de l'amélioration de leurs conditions de vie

- Le Complexe Social des personnes en situation de précarité constitue un nouveau jalon de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au service de l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie sociale.

Cette structure, réalisée dans le cadre du 2è programme de la phase III de l'INDH relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, cible les enfants atteints de trisomie 21, ceux à besoins spécifiques, souffrant de divers handicaps physiques et mentaux, les femmes en situation de précarité et les personnes âgées sans revenus.

Erigé sur une superficie totale de 3.180 m2, dont 2.000 m2 couverts, le complexe contribue ainsi à la lutte contre la précarité et l'exclusion sociale et au rapprochement des services sanitaires et sociaux des différentes catégories vulnérables, et oeuvre pour l'insertion sociale, l'accompagnement psychologique, l'éducation sensorimotrice, la requalification et la rééducation des enfants souffrant de trisomie 21.

Fruit d'un partenariat entre l'INDH, le Conseil provincial d'Al Haouz et la collectivité territoriale de Tahanaout, le Complexe s'assigne également pour mission le renforcement de la solidarité entre les générations, à travers l'accueil des personnes âgées et l'hébergement des sans-abris pendant la saison des vagues de froid, l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences et leur protection contre toute forme de discrimination et d'exclusion, outre l'organisation de campagnes de sensibilisation, l'élaboration de programmes d'éducation familiale et la facilitation de l'insertion socio-économique des femmes.

Réalisé pour un investissement global de 12.900.000 DH, avec une contribution de l'INDH à hauteur de 8.800.000 DH, du Conseil Provincial d'Al Haouz (3.400.000 DH) et de la délégation provinciale l'Entraide Nationale (700.000 DH), alors que la commune de Tahanaout a mobilisé l'assiette foncière, le Complexe est composé de quatre salles multidisciplinaires, de quatre ateliers pédagogiques, d'un bureau de médecin, d'une Salle de soins et d'installations sanitaires.

Cette structure compte également un foyer dédié aux personnes âgées, un Dortoir et un salon réservés aux hommes, un Dortoir et un salon destinés aux femmes, deux Salles de contrôle, une Mosquée et six locaux commerciaux générateurs de revenus au profit de ce Complexe.

Sa gestion est assurée par l'INDH, la délégation provinciale de l'Entraide Nationale et l'Association des parents et amis des enfants souffrant de trisomie 21 et des personnes âgées à Al Haouz.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, la présidente de l'association d'appui au Complexe social des personnes en situation de précarité, Naima Amedah, a indiqué que le Complexe fournit une multitude de services aux catégories ciblées, ajoutant que cette structure œuvre pour intégrer les enfants de plus de 19 ans dans la formation professionnelle avec l'ambition de leur insertion dans le marché de l'emploi.

Mme Amedah a, en outre, relevé que le Complexe assure des services au profit des personnes souffrant de divers handicaps, alors que ces prestations étaient initialement réservées aux personnes atteintes de trisomie 21, soulignant que l'établissement accueille actuellement 160 enfants, sachant que le Complexe œuvre à intégrer 136 d'entre eux au sein des établissements scolaires.

Le Complexe veillera aussi à l'insertion professionnelle de 24 enfants notamment dans les domaines de la couture, de la gastronomie, de l'informatique, de la menuiserie et de l'agriculture.