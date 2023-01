Ile Maurice: L'ancien chef juge Ariranga Pillay tire sa révérence

Il a livré une bataille contre une longue maladie. L'ancien chef juge Ariranga Pillay s'est éteint à l'âge de 78 ans. Il a été à la tête du judiciaire du 1er mai 1996 au 13 juin 2007, date à laquelle il a pris sa retraite. C'est Bernard Sik Yuen qui lui a succédé.

Avant d'entamer une longue et riche carrière au sein du judiciaire, Ariranga Pillay a fait des études en économie et en sciences politiques à la London School of Economics and Political Science de 1966 à 1969, obtenant ainsi un BSc en Économie. Il entamera par la suite des études de droit au Merton College d'Oxford, décrochant en 1971 un BA en jurisprudence. Il a été admis au barreau de Lincoln's Inn, à Londres, en 1972. De retour au pays, il a pratiqué le droit et a travaillé comme conseiller juridique auprès du Directeur des poursuites publiques et de l'Attorney General jusqu'en 1987. Il a occupé de nombreux postes, dont ceux de solliciteur général adjoint et conseiller parlementaire.

Après la démission d'Angidi Chettiar au poste de président de la République, Ariranga Pillay aura l'occasion de servir le pays en tant que président par intérim du 18 février au 25 février 2002. Karl Offman avait été nommé par la suite. Ariranga Pillay était aussi président de la Commission des services judiciaires et juridiques de Maurice, membre du Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels depuis 1997. Ceux qui l'ont côtoyé se souviendront de lui comme d'un ardent défenseur des droits de l'homme. Ses funérailles ont eu lieu hier, à l'Avenue Ollier, à Quatre-Bornes. L'express présente ses plus vives sympathies à tous ceux que ce deuil afflige.