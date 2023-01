Ile Maurice: Air Mauritius / Location d'un A 330-200 - Voyage au pays de l'ennui ?

Les décisions d'Air Mauritius (MK) n'en finissent pas de surprendre. Alors que la compagnie vient tout juste de louer un airbus A 330-200, il s'avère que cet appareil n'est pas doté d'un système de divertissements pour les passagers en classe économie.

Ce système permet aux passagers qui voyagent sur un long trajet de regarder des films et des émissions télévisées, et de jouer à des jeux, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage. Pourtant, le tarif des vols reste le même. Le vol MK 646 prévu à 22 h 35 ce soir à destination de Kuala Lampur et qui dure 7 heures et 35 minutes sera opéré par ce nouvel appareil. Dans un communiqué, les passagers ont été informés qu'ils devront se connecter au système de streaming de MK à bord (Inflight Streaming Facilities) avec leur propre appareil.

Initialement, un autre appareil allait assurer ce vol mais à la dernière minute, MK a changé ses plans pour des raisons inconnues. Dans un communiqué, la compagnie informe les passagers que "your flight MK 646 is being operated by a different aircraft type than the one initially planned". Ces derniers sont aussi invités à visiter le lien Passagers Devices Connections Notes pour obtenir plus de renseignements sur les facilités de l'A 330-200.

Cependant, le lien ne fonctionne pas et ceux qui ont tenté de s'y connecter se sont heurtés à des messages d'erreur. Ainsi, il leur faudra attendre d'être à bord pour prendre connaissance des facilités mises à leur disposition. Des passagers qui ont payé le même tarif pour ce vol estiment que c'est de l'arnaque car la compagnie a désormais deux types de A 330 Neo avec des facilités différentes. Il faut souligner que les A330-200 utilisés par d'autres compagnies aériennes seraient tous dotés d'un système de divertissements à bord avec un écran personnel en classe économique.