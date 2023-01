Ile Maurice: Operation de l'ADSU à Cité Ste Claire - Un homme décède après son interpellation

Sa famille crie à la brutalité policière après son décès. Steve Juliette alias Jacquelin qui venait de célébrer ses 36 ans le 1er janvier avait été arrêté avec son frère Daniel 38 ans lors d'une opération de la brigade antidrogue de Grand Baie à Cité Ste Claire.

Daniel Juliette qui habite le quartier avait été placé en détention apres qu'une certaine quantité de drogue synthétique et une somme de Rs 1775 aient été saisies sur lui.

Quant à Steve Juliette propriétaire d'une boutique à Cité Ste Claire il a été autorisé à rentrer chez lui. Rien d'incriminant n'a été retrouvé sur lui. Rentré à la maison il s'est plaint de douleur et dit avoir été brutalisé.

Une vidéo de l'opération policière circule sur les réseaux sociaux. On voit un agent saisir Steve Juliette par le cou.

Ses proches l'ont conduit à l'hôpital SSRN à Pamplemousses dans la soirée et il est décédé quelques heures plus tard. Ils ont retenu les services de Me Sanjeev Teeluckdharry et Anoop Goodary.

Les proches réclament une enquête approfondie pour faire la lumière sur ce décès douteux. Ils sont catégoriques qu'il ait eu brutalité et la victime tabassée.

D'autre part, ils avancent que Daniel a été victime de planting. "So frère pa ti ena la drogue in met ar li sa zot pane reussi met ar li sa apres zot in ramasse li. Ar Steve pane réussi", confient-ils.

Dans les milieux policiers on explique que la force minimale a été appliquée alors que les suspects faisaient de la résistance. On avance que Steve Juliette aurait ingurgité des produits illicites en voyant les limiers de l'ADSU. Une autopsie sera pratiquée ce matin pour y voir plus clair.