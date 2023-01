Sénégal: Mise en œuvre du projet des " agropoles compétitives et intégrées " - Le ministre Moustapha Diop dresse un bilan satisfaisant

Le comité de pilotage du projet " Agropoles compétitives et intégrées " a tenu une réunion hier, jeudi 5 janvier, pour présenter l'état de mise en œuvre de ce projet et valider le plan de travail et budget annuel pour l'année 2023. Le ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries Moustapha Diop a saisi cette opportunité pour dresser un bilan satisfaisant de ce projet.

Le gouvernement du Sénégal a dressé un bilan satisfaisant des réalisations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du projet des agropoles. En effet, pour l'agropole Sud, des avancées ont été notées notamment l'amélioration de la productivité des filières agricoles. " Ces progrès se traduisent, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention signée avec l'ISRA, par la livraison de 21200 plants de manguiers ayant bénéficié à 421 producteurs formés, la mise en place de 500 Kg de semences " prébase " de maïs obatampa et la production de 75 tonnes de maïs " base ".

C'est donc dire que dans ce contexte de flambée des prix des denrées alimentaires au niveau mondial, le projet va contribuer de manière décisive aux objectifs de souveraineté alimentaire du Sénégal ", a fait savoir le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries Moustapha Diop. Il présidait hier, jeudi 5 janvier, la réunion du comité de pilotage du projet des agronomes. Selon lui, des réalisations appréciables ont également été enregistrées dans l'accompagnement et la mise à niveau technique des Pme et Pmi.

Ainsi, renseigne-t-il, 51 Pme-Pmi ont bénéficié d'un accompagnement technique à travers les conventions signées avec le bureau de Mise à Niveau et l'Institut de Technologie Alimentaire. Mais pour lui, la plus grande satisfaction vient de la filière maïs où grâce aux actions du projet, les producteurs de la zone seront en mesure d'emblaver 3 750 hectares de maïs certifié. Le ministre a aussi informé que 212 mille plants d'anacardiers et 142 mille plants de manguiers seront livrés aux producteurs cette année, sans compter le rajeunissement de 100 mille plants pour faire face à la problématique du vieillissement des plantations.

En ce qui concerne l'Agropole Centre, il signale que le module régional de Mballacadio, financé par la Coopération Belge ENABEL, est présentement en chantier et sera livré au cours de l'année. " En parallèle, un certain nombre d'activités ont été réalisées par ENABEL par le truchement du pilier I du Programme de Coopération Pays, portant sur l'appui à la professionnalisation des organisations des producteurs, le développement du système de stockage des produits agricoles et l'assistance technologique, juridique, fiscale, comptable et logistique des entreprises, notamment des TPE ", a laissé entendre le ministre.

En outre, il a indiqué que le financement complémentaire de l'Agropole Centre est en voie d'être bouclé. " L'accord de prêt entre l'Etat du Sénégal et la BAD a été signé le 25 novembre 2022, pour un montant de 41,7 milliards de F CFA. En plus de la BAD, l'Union Européenne a mobilisé 11 milliards de F CFA à travers l'initiative Team Europe.

En perspective, la Coopération italienne et la BID prévoient de mobiliser respectivement 3,5 et 32 milliards de F CFA. Pour l'Agropole Ouest, poursuit Moustapha Diop, le chantier a démarré par l'aménagement de la route d'accès au site, en attendant la réalisation des travaux de la plateforme agro-industrielle, avec la signature imminente du contrat commercial avec la Société Agricultiva SWISS. En ce qui concerne l'Agropole Nord, il a fait savoir que l'étude de faisabilité, dont les rapports intermédiaires ont été examinés par le Comité Technique Restreint, sera finalisée au courant du mois de janvier 2023.