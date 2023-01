Afrique: CHAN Algérie 2023 - Le Maroc menace de le boycotter suite aux relations politiques tendues entre les deux pays

"A neuf jours du coup d'envoi de la compétition, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) attend toujours la réponse du pays hôte, l'Algérie, pour son déplacement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de réponse de la part de la CAF, ni moins encore de l'Algérie en ce qui concerne notre déplacement ", a déclaré mercredi, un haut cadre de la Fédération marocaine à Le360sport, un média local.

Le Maroc placé dans le groupe C, qui est basé dans la ville de Constantine, au Nord-Est de l'Algérie, a annoncé depuis le 29 décembre dernier, aux autorités algériennes et aux membres du comité d'organisation de ce CHAN, son arrivée en Algérie via un vol spécial de la compagnie Royal Air Maroc, son transporteur officiel depuis Rabat vers Constantine, mais sans aucune réaction de la part des autorités algériennes. Autrement dit, le Maroc plus d'une semaine après, n'a pas encore reçu l'autorisation de survoler l'espace aérien algérien jusqu'à Constantine, et pourtant c'était une affaire de 24 heures.

Les dirigeants marocains qui se basent sur le respect des clauses du cahier des charges des compétitions africaines, demande à la CAF, d'intervenir le plus vite que possible, faute de quoi, la sélection marocaine, tenante du titre, ne prendra pas part à ce tournoi.

Relations politiques très tendues entre les deux pays

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que depuis le 24 août 2021, le régime algérien a rompu unilatéralement les relations diplomatiques avec le Maroc, et fermé son espace aérien le 23 septembre 2022 aux avions marocains, avant de fermer le Gazoduc Maghreb-Europe une semaine plus tard, soit le 1er novembre de la même année. Plus rien ne va entre les deux pays voisins.

A chaque fois que l'Algérie abrite une rencontre régionale, de quelque ordre qu'elle soit, apprend-on, se posent toujours les modalités de la participation du Royaume du Maroc, un pays pourtant voisin. Ainsi pour ce CHAN, la FRMF met devant ces incohérences en conditionnant la participation du Royaume à l'ouverture de l'espace aérien à la RAM, le transporteur officiel de l'équipe nationale. Une condition que les autorités n'entendent pas céder facilement. La réponse de l'Algérie à la demande de la FRMF se fait toujours attendre.

Le Maroc a donc envoyé une correspondance à la CAF pour que cette dernière fasse respecter le cahier des charges de la compétition, notamment l'aspect concernant l'accueil des équipes participantes.

Le Mozambique, premier à déposer ses valises à Alger

Les Mozambicains qui ont validé leur ticket aux dépens du Malawi (aller 0-0, retour : 1-1) sont les premiers à arriver à Alger pour la 7ème édition du tournoi continental dédié aux joueurs africains locaux. La délégation de l'équipe mozambicaine de football a rallié Alger ce vendredi 30 décembre 2022. Le Mozambique qui évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki à Alger croisera les crampons avec l'Algérie, pays hôte, la Libye et l'Ethiopie. Le sélectionneur Chiquinho Conde et les Mambas effectueront un dernier stage à Alger, avant d'aborder la phase finale de cette 7e édition, le samedi 14 janvier face à l'Ethiopie au stade de Baraki.