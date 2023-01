Cameroun: Présentation des vœux à Etoudi - CABRAL LIBII décline l'invitation de Paul Biya (officiel)

En début d'après midi de vendredi 6 janvier courant, une note écrite par les soins du président du Pcrn, Cabral Libii, indiquant son refus à une invitation de Paul Biya, est virale sur les réseaux sociaux.

La nouvelle est tombée comme un couperet. A en croire une source très proche de cet opposant au régime Biya, la note est belle et bien rédigée et diffusée par Cabral Libii.

Reconnaissant avoir eu " l'insigne honneur de recevoir le 5 janvier 2023 du président de la République, Chef de l'Etat, l'invitation à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvel an ", écrit-il. L'opposant déclare lui avoir répondu, en s'entourant des formules de politesse envers le chef de l'Etat. " Je lui ai adressé une correspondance dans laquelle je lui dis ma gratitude pour l'honneur de l'invitation qu'il m'a fait, lui formule mes vœux de santé, de faveurs et de bonheur, et lui partage mon regret de ne pouvoir y prendre part ".

La raison avancée par l'opposant engage d'après lui, la vie de la nation. Du fait des " multiples scandales " relayés par la presse nationale et internationale, le leader du Pcrn, trouve " indécent de me retrouver confondu en ce haut lieu de la République, avec des prévaricateurs de la fortune publique qu'il promet pourtant depuis plusieurs années de sanctionner ", argument-il.

Il mentionne plus loin que mettre ensemble dans la même scène, " les valeurs d'espoir que j'incarne et l'image de prévarication de la fortune publique que ces bandits à cols blancs renvoient, est une inconséquence politique qui peut jeter le doute et la confusion dans l'esprit de ceux de nos concitoyens qui espèrent un Cameroun meilleur ", conclut-il.

Si des internautes pensent qu'il s'agit pas plus ni moins d'une erreur politique de la part du président du Pcrn, d'autres estiment qu'il montre qu'il est désormais la voix du peuple. " Par cet acte, Cabral Libii montre qu'il est du côté du peuple qui n'a plus de voix face aux multiples cas de vol et qui n'émeuvent plus le chef de l'Etat ", fulmine un internaute sous un pseudonyme. Et de conclure que " Cabral a frappé le coup de l'année ".