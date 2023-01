Cote d'Ivoire: Journées de la Fonction publique - Achi Patrick partage sa vision d'une administration moderne

Un échange autour de l'administration publique idéale voulue par le Président de la République Alassane Ouattara. La troisième journée de la deuxième édition des journées de la fonction publique a été marquée, le 1er décembre 2022, par un entretien du Premier ministre Patrick Achi avec les fonctionnaires et agents de l'Etat. La rencontre a eu pour cadre l'Ecole nationale de l'administration (ENA).

A l'occasion, il a indiqué que l'objectif du gouvernement et surtout du président de la République est de bâtir une administration moderne et modèle qui puisse faire la fierté des générations présentes et futures. C'est la recherche de cet idéal qui amène le Président Ouattara à consentir de nombreux sacrifices depuis son ascension à la magistrature suprême. Et dont les plus récents sont contenus dans l'accord sur la trêve sociale.

Pour la signature de ce dernier accord, c'est un effort de 1100 milliards FCFA, a-t-il confié, qui a été consenti par le chef de l'État. L'objectif est de mettre en œuvre sa vision "une Côte d'Ivoire solidaire", de diviser par deux le taux de chômage, de doubler le revenu par tête d'habitant à l'horizon 2030. Mais aussi de créer 8 millions d'emplois nouveaux à cet horizon. Et d'élever l'espérance de vie de 57 ans à 67 ans.

L'administration publique, a déclaré le Premier ministre, doit jouer sa partition dans la transformation de la Côte d'Ivoire et être un accélérateur de la vision du Président Ouattara.

Parlant des défis nouveaux auxquels devra faire face l'administration publique ivoirienne, Patrick Achi a insisté sur l'éducation d'une façon générale. " Mieux on est formé, mieux on est paré à faire face aux défis auxquels on ne s'attend même pas ", a-t-il affirmé.

Le président de la République, a conclu le chef du gouvernement, compte sur les fonctionnaires pour être à la hauteur de l'espoir placé en eux dans l'avènement d'une administration publique intègre.

Il a été rassuré sur ce point par la première responsable des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, la ministre Anne Désirée Ouloto. Les différents échanges et panels organisés au cours ces journées, a-t-elle assuré, ont conclu, d'une part, à l'urgente nécessité de transformer qualitativement le service public pour qu'il porte le mieux possible, les espérances de la collectivité, dans sa diversité, et, d'autre part, à la nécessaire mutation culturelle des agents publics dont la qualité de l'action impacte l'efficacité du service public, en même temps que la réalisation des engagements du gouvernement.