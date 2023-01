Sénégal: OM - " Pape Gueye, c'est le moment de lui donner sa chance " (Karim Diouf, journaliste)

Peu utilisé en première partie de saison, Pape Gueye semble être revenu en pleine forme du Mondial au Qatar. De quoi lui permettre de prétendre à mieux lors de la 2e partie de saison ?

Pape Gueye va-t-il enfin s'imposer au milieu de terrain ? Huitième de finaliste avec le Sénégal lors de la dernière Coupe du Monde, le jeune milieu de terrain a souvent été remplaçant lors de cette première partie de saison.

Auteur d'une très belle prestation à l'occasion de la reprise du championnat contre Toulouse, le joueur de 23 ans postule donc plus régulièrement à une place de titulaire." Pape Gueye titulaire ? Oui c'est le moment de lui donner sa chance ", indique Karim Diouf dans l'OM au Café. " Je n'ai pas toujours été fan de son profil, je trouve qu'il n'allait pas assez de l'avant et qu'il manquait de justesse technique, mais sa prestation contre Toulouse pose des questions et donne envie de lui accorder plus de temps de jeu. "

La tâche ne semble toutefois pas aisée pour le Sénégalais. Igor Tudor lui préfère toujours pour l'instant la doublette Rongier-Veretout. Autre concurrence : celle de Mattéo Guendouzi. En effet, l'international français évolue à la fois en tant que milieu offensif droit derrière Alexis Sanchez mais également au poste occupé par le joueur arrivé en 2020 à l'OM. Alors que les olympiens affrontent Hyères en 32e de finale de Coupe de France ce samedi, Pape Gueye est pressenti pour être titulaire, renseigne LePhocéen.

Tout comme Gerson, Luis Suarez ou encore Isaak Touré il n'est pas non plus impossible de voir Pape Gueye quitter la Canebière lors du mercato hivernal. " C'est le moment de le mettre en avant ", souligne Karim Diouf. " Il lui reste moins de deux ans de contrat, il faut commencer à penser à l'après. Est-ce que le club va le garder, est-ce qu'il faut le faire jouer pour montrer son talent et ensuite le vendre cet hiver ou cet été ? Je trouve ça dommage de laisser un joueur dans son cas sur le banc ", rajoute le journaliste du Phocéen.

Interrogé en conférence de presse, Pape Gueye est revenu sur son cas personnel : " Aujourd'hui moi je suis fier de ce que j'ai pu apporter dans ce club, même si j'aurais aimé jouer plus cette année, parce que les 2 saisons dernières j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Ce n'est que cette année-là où j'en ai peu moins. Après, sur ce qu'il peut se passer après pour ma suite, ce n'est pas moi qui gère ". Arrivé libre en provenance du Havre, le milieu de terrain est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2024.