Cote d'Ivoire: Libération des 46 soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako- La victoire de l'Eco-diplomatie régionale

Libération des 46 soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako- La victoire de l’Eco-diplomatie régionale

Ils étaient 49 puis 46 soldats ivoiriens à être emprisonnés à Bamako (Mali) depuis le 10 Juillet 2022. Pour « mercenariat ». Enfin, ils sont tous libres après une grâce présidentielle avec « remise totale de peine », par le président de la Transition du malienne, le Colonel Assimi Goïta ce vendredi 06 Janvier 2023. (Cf : décret 2023- 0002 /PT- RM du 06 Janvier 2023), comme annoncé à la télévision nationale malienne par le porte- parole du gouvernement malien.

Même s’il fallait s’y attendre, sur les bords de la Lagune Ebrié, des abidjanais voudraient voir les 46 soldats ivoiriens fouler le sol ivoirien avant de croire. Mais il faut y croire et la décision annoncée est dans du marbre, avec l’évolution des éléments de langage au sommet de l’Exécutif ivoirien depuis quelques semaines, aussi bien au niveau de Ouattara lui- même que de ses ministres. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, avait assuré que la Côte d'Ivoire a choisi la voie diplomatique et de la négociation.

Il faut ajouter l’Eco-diplomatie quand on sait que la dernière sortie du Mali sur le marché financier régional a été sanctionnée par un franc succès. Avec la mobilisation, à travers un emprunt obligataire, lancé le 21 novembre 2022 sur le marché financier de l'Umoa, de 120 milliards Fcfa a été clôturé le 02 décembre 2022. Pour qui connait la place du marché bancaire ivoirien dans l’espace Uemoa et la signature d’un mémorandum entre Abidjan et Bamako, pourraient être d’accord avec nous, pour dire que le dégèle et la désescalade étaient en marche.

« Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir des échanges avec les autorités maliennes », a dit mercredi dernier, M. Amadou Coulibaly, à l'issue du premier Conseil des ministres de l'année 2023. M. Amadou Coulibaly a fait savoir que ce mercredi 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans la crise, était au Mali, exhortant les ivoiriens à « faire confiance au chef de l'Etat » dans cette affaire, où « la Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation et de la voie diplomatique ». « Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous necommentons jamais les décisions de justice, même ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentons des décisions de justice à l'étranger », a poursuivi le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Le 31 Décembre 2022, Ouattara avait dit :« Mes pensées vont particulièrement à l’endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l’appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, trois soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien »

Enfin face, au corps diplomatique et des corps constitués, le 05 Janvier 2023, Ouattara jusque- là si dur envers la junte malienne a dit : « Je voudrais également remercier nos pays respectifs pour les encouragements apportés à nos actions et les approches envers les autorités maliennes en vue d'un dénouement heureux et apaisé de ce malentendu »

Ce après une rencontre feutrée à l’aéroport Fhb d’Abidjan avec le médiateur Faure Eyadema en escale dans la soirée, après une visite de travail à Bamako le 4Janvier 2023. Quand les 46 soldats seront effectivement à Abidjan ? Nous pouvons en dire plus. Mais, des sources bien introduites indiquent la date du 10 Janvier qui coïncide avec la fin la relève dudit contingent, quand d’autres avancent ce samedi ou le Dimanche 07 Janvier 2023.

Bamba Moussa