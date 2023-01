Angola: Une responsable défend un engagement dans la recherche scientifique agronomique

Huambo (Angola) — La responsable de la station expérimentale agricole de Chianga, dans la province de Huambo, Helena Maliti, a défendu, jeudi, un plus grand engagement dans la recherche scientifique agronomique, en vue de diversifier les cultures locales.

S'adressant à l'ANGOP, la responsable a dit que l'augmentation de la production nationale, comme en Afrique du Sud, nécessitera un fort investissement scientifique et la mise en œuvre de programmes agricoles à long terme, axés sur la réduction des importations d'engrais et de semences.

À cet effet, elle a indiqué que l'institution appartenant à l'Institut de recherche agricole (IIA) avait mis en œuvre plusieurs projets agronomiques, mettant l'accent sur la production de plants d'avocatiers et la promotion de l'aviculture, pour la distribution aux paysans locaux.

Elle a également ajouté l'exécution de projets agronomiques scientifiques pour améliorer la culture du sorgho, du haricot, du maïs et du riz, en partenariat avec l'Institut de développement agraire (IDA), pour leur introduction en milieu rural.

Helena Maliti a indiqué que la Station expérimentale agricole de Chianga, comme d'autres dans le pays, a pour mission de travailler sur la recherche de variétés de cultures agricoles qui s'adaptent aux différentes régions du pays, en tenant compte des besoins des agriculteurs.

Il a souligné que l'institution, avec 16 chercheurs et deux laboratoires, a un programme de recherche sur les céréales, les légumineuses, les racines et tubercules, les cultures fruitières, la pathologie végétale, le sol et la nutrition, en plus de la fertilité des sols et des semences reçues de l'étranger.

La Station expérimentale agricole de Chianga, affectée à l'Institut de recherche agricole (IIA), comme d'autres dans le pays, vise à produire des connaissances scientifiques dans le domaine de la recherche agronomique, y compris l'étude des sols et du climat, la création, l'introduction et l'adaptation de plus variétés de plantes productives et de meilleure qualité.

Elle vise également à adapter et à créer des méthodologies appropriées pour mener de telles études, entre autres.

Affecté au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, l'Institut de recherche agricole, basé à Huambo, dispose de stations expérimentales agricoles dans les provinces de Benguela, Cabinda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huíla, Luanda, Malanje, Namibe et Uíge, chacune d'entre elles , avec une zone agro-écologique.