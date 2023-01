Afrique: Projets d'agropoles du Sénégal - Des progrès satisfaisants notés

Le Ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries (Pmi), Moustapha Diop, qui présidait, hier, à Dakar, la réunion de validation du plan de travail budgétisé 2023, a noté d'importants progrès dans la mise en œuvre des cinq agropoles institués dans le cadre du plan Sénégal émergent (Pse).

Les performances du projet " Agropoles compétitives et intégrées " ont été évaluées, hier, lors de la réunion de validation du plan de travail budgétisé et annuel 2023. Selon le Ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries (Pmi), Moustapha Diop, qui présidait la rencontre, d'importants progrès ont été notés dans la mise en œuvre du projet, " Agropole Sud ". Il précise qu'avec la convention signée avec l'Isra, 40.000 plants d'anacardiers et 120.000 plants de manguiers ont été déjà produits. " Il est également prévu d'assurer, cette année, la livraison de 212.000 plants d'anacardiers et plus de 142.000 plants de manguiers aux producteurs ", a fait savoir Moustapha Diop. En outre, des réalisations appréciables ont été également enregistrées dans l'accompagnement des Pme-Pmi, dont 51 ont pu bénéficier d'un accompagnement technique à travers des conventions signées. " Mais la plus grande satisfaction vient de la filière maïs. Grâce aux actions du projet, les producteurs de la zone d'intervention du projet d'agropole Sud seront en mesure d'emblaver 3 750 hectares de maïs certifié ", a-t-il révélé.

Concernant l'agropole Centre, Moustapha Diop rappelle que la construction du module régional de Fatick a été entamée et celle des autres modules centraux de Kaolack, Diourbel et Kaffrine suivront au cours de l'année 2023. Pour ce qui est du volet mobilisation des financements, le coordonnateur national du projet d'agropole Centre, El hadj Djiby Mbaye Lô, informe que 23 millions d'euros (15 milliards de FCfa) ont déjà été débloqués par la coopération belge. À cette somme, s'ajoutent les 11 milliards de FCfa mobilisés par l'Union européenne (Ue). Ce financement est en voie d'être doublé avec l'accord de prêt signé entre l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement (Bad) pour un montant de 41,7 milliards de FCfa, informe M. Lô. En outre, dit-il, l'Etat du Sénégal envisage de mobiliser 3,5 milliards de FCfa avec la coopération italienne et 32 milliards avec la Banque islamique de développement, a noté M. Lô.

400.000 emplois attendus

En ce qui concerne l'agropole Nord, M. Lô affirme que le projet est en phase de finalisation. " Des études de faisabilité permettront d'entamer tout ce qui est phase de structuration de l'agropole et de mobilisation de financement ", a-t-il avancé. Pour l'agropole Ouest, les travaux ont démarré avec le groupe Agro Cultiva qui promet de multiplier les efforts et de s'engager sur fonds propres pour une livraison des infrastructures en 2023. Ce projet est le fruit d'une intercommunalité entre les communes de Malicounda, Nguéniène et Sandiara. Quant à l'agropole Est, il fait partie des projets du programme d'investissement prioritaire de 500 milliards de FCfa de la région de Tambacounda validé par le Président de la République Macky Sall lors du dernier conseil présidentiel territorialisé fin décembre.

D'après El hadj Djiby Mbaye Lô, en termes d'emplois, rien que les trois agropoles, Sud, Centre et Nord vont générer 400.000 emplois. En termes de retombées pour l'État, c'est plus de 15 milliards de FCfa de recettes fiscales annuelles qui seront tirées de l'agropole Centre. De même, une réduction du déficit de la balance commerciale de 3,5% et une augmentation des exportations de plus de 5% est aussi prévue avec l'agropole Sud.