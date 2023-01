Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de plus de 93 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 93,295 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du 6 janvier 2023.

Cette capitalisation s'est établie à 7438,246 milliards de FCFA contre 7531,541 milliards de FCFA le 5 janvier 2023. La situation est induite par la forte baissé de l'indice composite qui a cède 1,24% à 199,94 points contre 202,45 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi baissé de 1,46% à 97,36 points contre 98,80 points la veille. Pour sa part l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a fini la séance de cotation en forte baisse de 2,62% % à 97,55 points contre 100,17 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle est toujours dans une dynamique haussière (+1,749 milliards) passant de 8904,153 milliards de FCFA la veille à 8905,902 milliards de FCFA ce 6 janvier 2023.

Concernant la valeur totale des transactions, on note encore un repli avec une réalisation de 256,579 millions de FCFA contre 410,921millions de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d'Ivoire (plus 5,85% à 6 700 FCFA), Total Sénégal (plus 5,53% à 2 480 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 3 875 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 0,30% à 5 025 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 0,16% à 3 145 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 7 355 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 4 710 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), BOA Sénégal (moins 7,29% à 2 225 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,27% à 1 0205 FCFA).