Soudan: Lancement de phase finale du processus politique le 8 Janvier courant

Khartoum — Les forces civiles signataires de l'accord-cadre ont assuré, lors de leur réunion Jeudi à la Maison du Parti Umma, l'inauguration de la phase finale du processus politique le 8 Janvier prochain.

Les forces civiles ont exhorté les parties non-signataires convenues à participer au processus politique conformément à l'accord-cadre politique signé le 25 Décembre 2022.

Les forces civiles ont souligné lors de leur réunion Jeudi que la phase finale du processus politique sera engagée dans la participation active de la plus large base de parties prenantes, qui mettra en place des solutions compréhensives aux questions annoncées de manière qui assure une voie de transformation démocratique durable qui bénéficie des expériences de transition que le pays a connues auparavant.

L'Agence Soudanaise de Presse présente ci-dessous le communiqué des forces civiles signataires de l'accord-cadre :

Les forces civiles signataires de l'accord-cadre ont tenu une réunion Jeudi 5 Janvier 2023, à la Maison du Parti National Umma à Omdurman, pour discuter les développements politiques actuels, au cours de laquelle la réunion a conclu ce qui suit :

1- La réunion a assuré le lancement de la phase finale du processus politique le 8 Janvier, et son début avec une conférence de la feuille de route pour renouveler le processus de démantèlement du régime du 30 Juin, qui se tiendra du 9 au 12 Janvier 2023 à la Salle de l'Amitié à Khartoum, et ensuite compléter les quatre questions restantes conformément à ce qui est convenu par les parties signataires et le mécanisme tripartite.

2- La réunion a souligné que la question des parties a été précédemment convenu, et que la réunion a exhorté les parties non-signataires convenus à participer au processus politique conformément à l'accord politique cadre signé le 5 Décembre 2022, qui a jeté les bases pour restaurer la piste de la transformation démocratique civile, qui exige d'accélérer le processus pour la réalisation de l'étape finale d'une manière qui répond aux sérieux défis rencontrant le pays actuellement.

3- La réunion a affirmé que l'étape finale du processus politique sera engagée dans la participation active de la plus large base de parties prenantes, de manière à apporter des solutions compréhensive aux questions présentées, de manière à assurer une voie de transformation démocratique durable qui bénéficie des expériences transitoires que le pays a vues auparavant.

4- La réunion a accueilli les positions internationales et régionales soutenant l'accord-cadre politique, dont les dernières est le communiqué publié par le Secrétaire d'État Américain Anthony Blinken le 1er Janvier 2023, et les signataires ont souligné l'importance du soutien international et régional au processus politique mené et détenu par les Soudanais, et la nécessité d'activer les mécanismes de coordination avec la communauté internationale dans cette phase afin d'accélérer la complétion de l'accord-cadre pour un accord politique final, pour lequel il n'y a pas de voie alternative dans le processus politique.

5- La réunion a salué les pas pris par les signataires de l'accord-cadre depuis sa signature en ce qui concerne le développement de mécanismes de coordination entre eux, l'unification de leurs positions, et l'augmentation de l'efficacité de leur performance politique et de leur travail conjoint, recommandant la nécessité de continuer à développer la coordination et ses mécanismes.

Les signataires de l'accord-cadre ont salué les luttes du peuple et sa ferme adhésion aux objectifs de sa Glorieuse Révolution, assurant toutes les masses de la population Soudanaise qu'ils sont déterminés à accélérer les pas pour atteindre un accord politique final qui contribue à mettre fin à la souffrance qui charge les citoyens, hommes et femmes, en termes de sécurité, économique et social, et restaure la voie de la transformation démocratique et établit la construction d'un état Soudanais fort et souverain sur la base de la paix, la liberté, la justice et la dignité pour tous les fils et filles de cette grande nation.